Vor einigen Tagen gab es unter einem MeinMMO-Artikel zu Destiny 2 eine hitzige Diskussion. Ab welchem alter können Eltern erlauben, ihren Kinden den Shooter zu spielen?

Worum ging es? In einem unserer Artikel auf MeinMMO haben wir über ein Ereignis in der Destiny-2-Community berichtet. Zwei Twitch-Streamer haben einem Jungen geholfen, den höchsten Rang im PvP zu erreichen.

Allerdings war der Junge, laut den Angaben, erst 9 Jahre alt, auch wenn er sich im Spiel höflich verhalten und gut geschlagen hat. Zudem war sein Vater im Stream zu hören, das geschah also offenbar mit Einverständnis der Eltern. Eine Tatsache, die von unseren Lesern mit gemischten Gefühlen empfangen wurde.

Mehrere unserer Leser kritisierten es, dass der Junge mit Jahren schon den Shooter spielt, weil Destiny 2 in Deutschland als ein USK16-Spiel eingestuft wurde. Andere hingegen verteidigten den Jungen uns sagten, dass die Eltern es selbst entscheiden müssen, was sie erlauben und was nicht.

Realität und Empfehlungen liegen weit auseinander

Ein großer Teil der Spiele, die in unserer Zeit veröffentlicht werden, erscheinen in vielen verschiedenen Ländern. Diese Länder haben oft eigene Rating-Systeme für das Alter, nach denen sie die Spiele einstufen. Das resultiert in Einstufungen, zwischen denen es oft Unterschiede gibt:

Bei der deutschen USK- und dem europäischen „Pan European Game Information“-Rating (PEGI) wurde Destiny 2 ab 16 Jahre eingestuft

In den USA bei dem „Entertainment Software Rating Board“ (ESRB) ist es mit T für „Teen“ gewertet worden: also ab 13 Jahren.

Wie ihr alle wisst, sieht die Realität aber oft anders aus. Nicht selten treffen wir bei Online-Sessions auf Kids, die noch nicht 13, geschweige denn 16 sind. Wie eben in dem oben erwähnten Artikel.

Wir wollen daher eure Meinung wissen: Welche der Alterseinstufungen findet ihr für Destiny 2 sinnvoll? Sollte man sich grundsätzlich immer an die empfohlenen Angaben der Alters-Ratings halten? Oder können Eltern, die sich gut auskennen, selbst entscheiden, welche Spiele ihre Kinder zocken dürfen?