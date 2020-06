5 PS4-Games, die meine Kids gerade am liebsten spielen

Games für Kinder gibt es wie Sand am Meer. Doch was spielen sie wirklich gerne? Sven Galitzki von MeinMMO hat sich bei seinen Kids umgeschaut und stellt im Rahmen unserer Aktion „Find your next Game“ 5 PS4-Spiele vor, mit denen seine Jungs auf der PlayStation 4 am meisten Spaß haben.

Egal ob Paw Patrol, Worms, Rayman, Sonic, Trine, Minecraft, Lego Worlds oder andere Lego-Ableger wie Ninjago, Star Wars oder Harry Potter – Es gibt viele Spiele, mit denen man Kindern auf der PS4 altersgerechte Unterhaltung bieten kann (leider kein Mario). Doch nicht jedes Spiel macht den Kids auch Spaß – trotz guter Wertungen.

Spiele sind Geschmacksache – gerade bei Kindern. Und mit zunehmendem Alter kann und wird dieser Geschmack variieren. Doch nachdem ich kürzlich meine eigenen Erfahrungen mit denen anderer Eltern im Freundes- und Bekanntenkreis verglichen habe, sind mir einige Spiele aufgefallen, die bei meinen Jungs (der älteste ist fast 7) und auch anderen Kindern im vergleichbaren Alter auf der PS4 besonders beliebt sind.

Das Überraschende dabei: Es sind nicht immer die üblichen Verdächtigen wie Minecraft, die Lego-Reihe oder Fortnite (was für meine Jungs eh noch nicht in Frage kommt), die bei meinen und anderen Kindern am besten abschneiden.

Im Rahmen unserer Aktion „Find Your Next Game“ stelle ich euch 5 Spiele für die PlayStation 4 vor, die meine beiden Kinder aktuell am meisten begeistern. Vielleicht könnt ihr so auch für eure Kids das ein oder andere spaßige Game für die PS4 entdecken.

Horizon Chase Turbo

Genre: Arcade-Rennspiel | Entwickler: Aquiris Game Studio | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch| Release: 15.05.2018 |Altersempfehlung: Ab 0 Jahren

Horizon Chase Turbo ist ein rasantes Arcade-Rennspiel im aufgehübschten Retro-Look. Dabei handelt es sich im Prinzip um eine Art Hommage an alte Rennspiel-Perlen wie Top Gear, Rush oder Outrun. Für alte Hasen wird sofort und unverkennbar deutlich, was hier als Vorlage und Inspiration diente.

Der Arcade Racer wird dabei aus der typischen Heck-Perspektive gespielt. Auf zahlreichen Rennstrecken rund um die Welt liefert man sich dabei in halsbrecherischem Tempo spannende Rennen gegen den Computer oder lokal gegen andere Spieler im Splitscreen. Dabei schaltet ihr neue Autos frei, motzt eure Kisten zwischendurch auf und müsst immer mehr Fingerfertigkeit und Können auf stets anspruchsvoller werdenden Strecken beweisen.

Was macht Horizon Chase Turbo besonders?

Hommage an Arcade-Racer-Klassiker mit cooler Retro-Optik

Stimmiger Soundtrack

Präzise Steuerung

Deutlich spürbare Geschwindigkeit

Tag-Nacht-Wechsel

Viele abwechslungsreiche Strecken

Wie anspruchsvoll ist Horizon Chase Turbo für Kinder?

Die Steuerung ist gelungen und einfach zu erlernen. Dadurch lassen sich die Boliden bereits nach kurzer Zeit auch von Kindern ziemlich gut fahren.

Der Fuhrpark wird zwar mit der Zeit größer und die vielen Strecken werden nach und nach anspruchsvoller, doch mit etwas Übung finden selbst 6-Jährige problemlos ins Spiel und können stets an der gut umgesetzten Lernkurve mitwachsen. Schnell können dann auch erste Erfolge eingefahren werden – ganz ohne die Hilfe von Eltern. Auch im Koop gegen Freunde oder Geschwister macht Horizon Chase Turbo den Kids enormen Spaß.

Was gefällt uns und was gefällt uns nicht?

Pro Sehr gute Steuerung – auch für Kinder

Viele coole Strecken und Autos

Gelungene Lernkurve, an der die Kids mitwachsen können

Im Prinzip keine Unterstützung von Erwachsenen nötig

War schon mal als Gratis-Game bei PS Plus Contra Einige Strecken werden mit der Zeit teils schwer und brauchen viele Anläufe bis zum Erfolg

Manchmal etwas zu schnell

Unravel 1 und 2

Genre: Puzzle-Platformer | Entwickler: ColdWood Interactive | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch (Teil 2)| Release: 09.02.2016/09.06.2018 |Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Bei der Unravel-Reihe handelt es sich um Physik-basierte Puzzle-Platformer, in denen Spieler ein Garn-Wesen, einen sogenannten Yarny, kontrollieren.

In beiden Teilen gilt es vor einer malerischen Kulisse, die fast schon märchenhaft anmutet, die Eigenheiten des Yarny clever einzusetzen und die Umgebung zu manipulieren. Dadurch löst ihr so manch ein spannendes Rätsel oder Puzzle und meistert allerlei Geschicklichkeits-Einlagen.

In Unravel 2 könnt ihr sogar zwei Garn-Wesen kontrollieren – entweder alleine oder im Koop mit einem anderen Spieler. Gerade mit Freunden oder im Eltern-Kind-Verbund macht das den Kids enorm viel Spaß – vollkommen unabhängig vom Alter.

Was macht Unravel besonders?

Wunderschöne Kulisse und musikalische Untermalung – fast wie aus einem Märchen

Clevere, zunehmend anspruchsvollere Rätsel und Geschicklichkeits-Passagen, die zum Nachdenken animieren

Präzise Steuerung

Ruhiges Gameplay

Wie anspruchsvoll ist Unravel für Kinder?

Alleine durch das niedliche Aussehen der Spielfigur sowie die märchenhafte Optik ziehen die beiden Unravel-Spiele Kinder schnell in ihren Bann. Dabei bedarf es zwar zunächst einer Einweisung und anfangs auch Unterstützung seitens der Eltern, doch die ersten Passagen sind dann schnell und mit viel Freude gemeistert.

Doch auch wenn das Spiel bereits ab 6 Jahren empfohlen wird – im Verlauf kann Unravel stellenweise recht fordernd werden, gerade für jüngere Kinder. Während man manche Puzzles in wenigen Sätzen noch in die richtige Richtung lenken kann, erweisen sich einige Geschicklichkeitseinlagen als unüberwindbare Hindernisse und sorgen unter Umständen sogar für Frust.

Das macht die Spiele keinesfalls schlechter, doch hier sollten dann die Eltern aktiv unterstützen oder gleich komplett mitspielen. Gerade das Koop im zweiten Teil bietet sich dafür perfekt an.

Was gefällt uns und was gefällt uns nicht?

Pro Coole, physikalische Rätsel

Spaßige Geschicklichkeitseinlagen

Atemberaubende Optik und Soundkulisse

Gibt’s häufig reduziert in Sales. Beide Spiele auch im Bundle verfügbar Contra Im Verlauf teils recht fordernd, trotz Altersempfehlung ab 6 Jahren

Bedarf stellenweise Unterstützung durch Eltern bei jüngeren Kindern

FIFA 20 (VOLTA Modus)

Genre: Fussball-Simulation | Entwickler: EA Sports | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch| Release: 10.09.2019 |Altersempfehlung: Ab 0 Jahren

Wer auf Fussball steht, für den führt wohl kaum ein Weg an der beliebten FIFA-Reihe von EA Sports vorbei. Doch auch, wenn das Treiben auf dem virtuellen Rasen mit seinem Umfang gerade jüngere Kinder trotz brennendem Interesse noch überfordern kann, so habe ich mit dem VOLTA-Modus von FIFA 20 eine wahre Perle entdeckt, die wie gemacht für Kids ist.

Mit VOLTA bringt FIFA nämlich den Fußball auf die Straße – ähnlich wie früher in FIFA Street. In kleinen Teams kann man dort eine Runde Straßenfußball oder Futsal kicken. Der Clou: Das Ganze ist deutlich übersichtlicher und mit dem Bolzplatz-Flair offenbar auch für so manch einen jungen Fußballer auch attraktiver.

Der coole, eigene Avatar, die VOLTA-Story, die dazugehörigen Locations – all das lässt junge Hobby-Fußballer auch virtuell ihre Passion und ihre Träume ausleben. Schließlich ist das Spielen auf dem Bolzplatz gerade bei vielen jüngeren Kids mindestens genauso beliebt, wenn nicht sogar beliebter, als das Kicken auf dem großen Feld. Und genau das setzt VOLTA einfach klasse um.

Was macht FIFA 20 VOLTA besonders?

Lässt euch neben „richtigem“ Fußball auch Straßenfußball oder Futsal spielen

Kleinere Formate – 3vs3, 4vs4 oder 5vs5

Coole, passende Location

Eigener Charakter kann erstellt und umfangreich angepasst werden

VOLTA bietet eine eigene Story

Mini-Skill-Spiele

Wie anspruchsvoll ist FIFA 20 Volta für Kinder?

Das „große“ FIFA 20 mit all seinen umfangreichen Modi zum professionellen Ballsport kann trotz einer Altersfreigabe von 0 Jahren durchaus überfordern – gerade jüngere Fußballer.

VOLTA ist da anders. Zwar brauchen die Kinder auch hier zunächst Unterstützung. Doch dreht man den Schwierigkeitsgrad herunter, kann dieser Modus aufgrund der kleineren Teams, der kompakteren Schauplätze und der daraus resultierenden besseren Übersicht für Freude und Spaß pur bei den Kids sorgen.

Auch, wenn VOLTA eigentlich viel stärker auf Skills und Tricks als der reguläre Part von FIFA 20 setzt: die Grundsteuerung geht auch bei jüngeren Kindern schnell in Fleisch und Blut.

Sobald Orientierung und Richtungswechsel sitzen, gibt’s kein Halten mehr und es wird mit genau so viel Elan gekickt, wie auf einem echten Hinterhof oder Bolzplatz. Mit zunehmender Erfahrung können immer mehr Tricks und Feinheiten probiert werden, was für noch mehr Motivation und Ansporn sorgt. Und irgendwann klappt’s dann bei FIFA 20 auch auf dem großen Feld.

Was gefällt uns und was gefällt uns nicht?

Pro Coole Bolzplatz-Atmosphäre

Viel zugänglicher als der „große“ Fußball in FIFA 20

Mit zunehmender Erfahrung und Übersicht kann man nahtlos beim „großen“ FIFA einsteigen

Keine Mikrotransaktionen (im VOLTA-Modus)

FIFA 20 gibt’s sehr oft in Sales, zuletzt für 10 € Contra Etwas zäher Einstieg, bis die Grundsteuerung sitzt

Rayman Legends

Genre: Jump&Run-Platformer | Entwickler: Ubisoft | Plattform: PS4, Xbox One, Switch| Release: 29.08.2013 |Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Bei Rayman Legends handelt es sich um eine absolute Jump‘n’Run-Perle im 2D-Comic-Look. So manch ein Genre-Liebhaber hält diesen kultigen Platformer mit seinem fantastischen Gameplay, den knuffigen Figuren sowie dem unverwechselbaren, bunten Look für die einzige ernsthafte Konkurrenz zu Nintendos berühmter Super-Mario-Reihe.

In Rayman Legends rennt, springt und kämpft man sich durch allerlei abwechslungsreiche, bunte Welten. Dabei muss man in jedem Level immer wieder aufs neue seine Fingerfertigkeit am Controller sowie sein Reaktionsvermögen unter Beweis stellen.

Was macht Rayman Legends besonders?

Knackige Steuerung

Coole Optik mit lebendigem Background

Viele abwechslungsreiche Level

Gut abgestimmter Anstieg des Schwierigkeitsgrades – gerade für Kinder

Großer Umfang

Wie anspruchsvoll ist Rayman Legends für Kinder?

Das Spiel ist nicht wirklich komplex. Es fängt relativ leicht an, Kinder finden schnell ins Spiel und können größtenteils problemlos an den steigenden Herausforderungen wachsen.

Zwar bedürfen einige Mechaniken (wie der fliegende Frosch) unter Umständen einer knappen Einweisung. Doch die generelle Steuerung ist auch im jungen Alter ziemlich schnell erlernt und eh man sich versieht, liegen nicht nur die ersten Hindernisse, sondern bereits ganze Passagen oder sogar Level hinter den Kids. Es dauert nicht lange, bis die Kinder sich komplett selbst mit diesem Jump&Run-Meisterwerk unterhalten können.

Was gefällt uns und was gefällt uns nicht?

Pro Eines der besten Jump&Runs für Kinder

Sehr leicht zu erlernen

Sehr groß und abwechslungsreich

War schon mal als Gratis-Game bei PS Plus Contra Hier fiel mir wirklich nichts ein

Sonic Forces

Genre: Jump&Run-Platformer | Entwickler: Sonic Team | Plattform: PC, PS4, Xbox One, Switch| Release: 07.11.2017 |Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Bei Sonic Forces dreht sich alles um den blauen Kult-Igel Sonic, the Hedgehog. Dieser Platformer vermischt dabei geschickt klassische, genretypische Side-Scroller-Elemente wie beispielsweise die charakteristische Seiten-Perspektive mit Jump’n’Run-Einlagen in modernerem 3D-Stil.

Seriengetreu muss man aber auch bei diesem Sonic-Ableger in zahlreichen thematisch inspirierten Leveln mit allerlei Parkours-Elementen sein Geschick mit dem Controller unter Beweis stellen und in rasantem Tempo allerlei Hindernisse überwinden. Dabei versucht man, einem gemeinen Bösewicht das Handwerk zu legen.

Was macht Sonic Forces besonders?

Sehr rasantes Gameplay

Cooler Mix aus klassischem Side-Scroller und modernem 3D

Abwechslungsreiche Level

Selbst erstellbare Figuren

Wie anspruchsvoll ist Sonic Forces für Kinder?

Die Steuerung ist bei Sonic Forces an sich recht unkompliziert gehalten und auch schnell erlernt. Beim Einstieg brauchen die Kids entsprechend weniger Hilfestellung, als bei so manch einem anderen Spiel.

Vor allem das rasante Gameplay sowie der Mix aus 2D-Elementen und 3D-Einlagen macht Spaß und sorgt immer wieder für frischen Wind. Doch genau dieser Wechsel kann auf so manch ein Kind anfangs verwirrend wirken – in der 3D-Ansicht brauchen die Kids manchmal etwas mehr Übung, bis der quirlige Igel dann tatsächlich auch das macht, was die Kinder wollen. Spätestens dann sind Eltern aber im Prinzip überflüssig.

Was gefällt uns und was gefällt uns nicht?

Pro Schnelles, flüssiges Gameplay

Gelungener Mix und Wechsel von 2D und 3D

Coole Inszenierung der Hintergrund-Story und der Charaktere

War schon mal als Gratis-Game bei PS Plus Contra Vergleichsweise überschaubarer Umfang

Manchmal Grafik-Probleme (Tearing)

Ein Tipp zum Controller für Kinderhände

Der DualShock-4-Controller der PlayStation 4 ist nicht wirklich für kleine Kinderhände ausgelegt. Nicht alle Tasten, besonders die Trigger, lassen sich für die Kids gut erreichen – obwohl sie durchaus mal benötigt werden. Entsprechend habe ich mich nach einer handlicheren Alternative umgeschaut, mit der auch meine Jungs gut zurechtkommen.

Ich persönlich habe dabei sehr gute Erfahrungen mit dem kabelgebundenem Hori Mini Gamepad gemacht. Der Controller ist klein, handlich und liegt auch bei einem 6-Jährigen richtig bequem in den Händen – so zumindest die Aussage meiner Kids.

DualShock 4 (links) vs. Hori Mini (rechts)

Zwar lässt sich dieses Gamepad qualitativ nicht unbedingt mit dem Original-Controller der PS4 vergleichen, was beispielsweise Verarbeitung oder Umfang (Touch-Feld fehlt) angeht, doch der Hori ist überraschend präzise, robust, langlebig und das Wichtigste: die Kids können damit einfach spürbar besser spielen.

Falls auch ihr nach einer Kind-gerechten Controller-Alternative sucht, schaut euch dieses Gamepad mal genauer an.