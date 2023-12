„Das macht dich krank“ – 17-jährige Twitch-Streamerin redet über Hasskommentare und was sie mit ihr gemacht haben

In einem Appell rief Fibi dazu auf, sich nicht in persönliche Beziehungen der Streamer einzumischen und betonte, dass sie selbst bereits „die Welle überschritten“ habe und langsam mit der Situation klarkommt.

Was gibt Fibi an ihre Streamer-Kollegen weiter? Fibi führte kürzlich ein Gespräch mit der Streamerin HoneyPuu, die derzeit selbst mit einer Flut von Hasskommentaren zu kämpfen hat. Besonders nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Sascha, auch bekannt als „unsympathisch_tv“, häuften sich die negativen Kommentare.

Fibi selbst hat sich bereits mehrfach dazu geäußert und betont, wie sehr der Hass sie persönlich belastet. In einem bewegenden Stream hat sie ihre Entscheidung verkündet, den Fokus verstärkt auf positive Kommentare zu legen, um eine gesündere mentale Verfassung zu erreichen . Diese innere Veränderung versucht sie nun aktiv an ihre Kollegen weiterzugeben, die ähnliche Belastungen erleben.

Twitch -Streamerin Fibi kämpft gegen anhaltende Hasswellen und setzt sich aktiv für einen positiveren Fokus in der Streaming-Community ein. In einem emotionalen Austausch mit Kollegin HoneyPuu offenbarte sie die psychische Belastung durch Hate-Kommentare und thematisierte zudem mangelnde Solidarität und persönliche Herausforderungen in der Streamer-Welt.

