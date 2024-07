Zenless Zone Zero: So könnt ihr die 4 besten S-Rang-Charaktere aus dem Standard-Banner schneller bekommen

In Zenless Zone Zero, dem neuen Action-Spiel der Macher von Genshin Impact, gibt es viele Charaktere, die man durch das Gacha-System bekommt. Einige könnt ihr euch zum Start einfacher erspielen. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche S-Rang-Agenten im Standard-Banner am besten sind.

Die Agenten in Zenless Zone Zero werden in Rängen aufgeteilt und geben euch einen Hinweis darauf, wie stark sie sind. Ein S-Rang-Charakter in diesem Spiel entspricht quasi einem 5-Sterne-Charakter aus Honkai: Star Rail oder Genshin Impact. Agenten bekommt ihr hauptsächlich durch das Gacha-System, bei dem ihr einen euren Favoriten ziehen könnt.

Zum Start eurer Reise, gibt Zenless Zone Zero euch die Möglichkeit einfacher und schneller eure ersten S-Rang Charaktere aus dem Standard-Banner zu bekommen.

Welche Unterstützung zum Start gibt es? Nach garantiert 50 Signalsuchen im Standard-Banner erhaltet ihr einen zufälligen S-Rang-Charakter. Wenn ihr 300 Mal gezogen habt im Standard-Banner, könnt ihr dann aus 6 verfügbaren Agenten euren Favoriten auswählen.

Wie funktioniert das Ziehen vom Standard-Banner? Zum Ziehen vom Standard-Banner in Zenless Zone Zero benötigt ihr die Ingame-Währung Masterkassette.

Hier ist eine Übersicht, wie das System funktioniert und wie ihr das Beste rausholt:

1 Masterkassette = 1 Mal ziehen

Zum Start erhaltet ihr 20 % Rabatt für 10er-Ziehungen und das insgesamt fünf Mal. Das bedeutet, dass ihr für fünf 10er-Ziehungen nur 40 Masterkassetten statt der üblichen 50 benötigt.

Aufgrund des Rabatts solltet ihr aktuell auf 10er-Ziehungen und nicht auf 1er-Ziehungen setzen. So spart ihr Masterkassetten.

160 Polychrom braucht ihr, um diese dann in eine Masterkasette umwandeln zu können. Polychrom bekommt ihr, indem ihr beispielsweise Quests erledigt oder bei Events. Mit einem Trick könnt ihr 190 Polychrom gratis abstauben.

Wir zeigen euch im Folgenden die 4 besten S-Rang-Agenten aus dem Standard-Banner, mit denen ihr einfach nichts falsch machen könnt. Wir haben uns dafür an unserer eigenen Tier List und an Listen von GameSpot, GameRant und TheGamer gerichtet.

Platz 4 – Nekomata – S-Tier

Spezialität: Angriff

Attribut: Physical

Fraktion: Cunning Hares

Was macht Nekomata so gut? Nekomata ist eine physische Schaden-Agentin mit einer hohen Krit-Rate. Ihr Kit zielt darauf ab, Gegner mit schnellen, starken Schlägen und hohen Krit-Schaden zu beseitigen.

Sie selbst bringt keine Buffs für das Team mit, aber dafür eine Menge für sich selbst. Dafür kann sie selbst buffen, indem sie ihren eigenen Schaden durch beispielsweise erfolgreiche Ausweich-Konter erhöht. Nekomata eignet sich perfekt für diejenigen, die einen schnellen Spielstil und hohe Damage-Zahlen lieben.

Platz 3 – Grace – S-Tier

Spezialität: Anomalie

Attribut: Elektro

Fraktion: Belobog

Was macht Grace so gut? Graces Fähigkeiten sind insgesamt sehr stark. Sie wirft Granaten, die Flächenschaden (AoE) bei den Gegnern verursachen. Darüber hinaus ist sie äußerst mobil und flink. Ihre Angriffs-Animationen reichen von Sprüngen bis zu Saltos.

Grace kann ihre Gegner schnell in einen Schockzustand versetzen, ihre eigenen Attribut-Anomalien sammeln und die Leistung anderer Elektro-Agenten verbessern. In Kombination mit Rina bildet ihr ein ideales Elektro-Duo. Ihre Talente wie Recharge Chamber und Lightning Pierce stärken das Team und reduzieren die Resistenz der Gegner gegen Elektro-Schaden.

Platz 2 – Rina – S-Tier

Spezialität: Support

Attribut: Elektro

Fraktion: Victoria Housekeeping Co.

Was macht Rina so gut? Mit Rina habt ihr einen echten Supporter im Team, die auch eine hohe Reichweite mit ihren Fähigkeiten hat. Sie ist sehr mobil und bufft ihre Teammitglieder – unter anderem erhöht sie den verursachten Schaden. Mit ihrer zusätzlichen Fähigkeit verstärkt sie den Elektro-Schaden ihrer Verbündeten. Wenn sie ihre zwei Begleiter Drusilla und Anastella ruft und sie angreifen, erhöht sie die Penetration der Gruppe (bis zu 30 %). Der Buff endet, wenn die beiden Begleiter zu Rina zurückkehren.

Der Penetration-Buff ist für alle Charaktere praktisch, was sie zu einem der besten Supporter im Spiel macht. Mit ihrer ultimativen Fähigkeit kann sie auch Gegner wegstoßen, wenn sie ihr zu nahe kommen.

Platz 1- Lycaon – S-Tier

Spezialität: Stun

Attribut: Eis

Fraktion: Victoria Housekeeping Co.

Was macht Lycaon so gut? Lycaon gilt als bester Charaktere in ZZZ. Mit seinen schnellen Angriffen kann er Gegner nach und nach betäuben, was eurem Team ermöglicht, in der Zeit ordentlich Schaden zu verursachen. Die Schläge können auch aufgeladen werden.

Insgesamt ist er ein Allround-Talent, der sich als zweiter DD-Agent eignet, gute unterstützende Skills mitbringt und auch noch dabei was aushält. Idealerweise spielt man ihn mit anderen Eis-Agenten zusammen, damit er sein volles Potenzial entfalten kann – zum Beispiel mit Ellen.

Das waren unsere Liste der 4 besten S-Rang-Charaktere, die ihr vom Standard-Banner ziehen könnt. Insgesamt ist es schwierig zu sagen, welcher Agent die beste Wahl für euch ist, da es auch von euren Präferenzen und euren anderen Teammitgliedern abhängt. Welcher Charakter ist euer Favorit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In unserer Tier List könnt ihr schauen, wie die anderen Charaktere abschneiden.