Zenless Zone Zero: Mit einem Trick könnt ihr 190 Polychrom gratis abstauben – so einfach geht’s

Zenless Zone Zero ist ein Spiel der Macher von Genshin Impact. Mit einem kleinen Trick könnt ihr euch ganz einfach 190 Polychrom kostenlos sichern. Wir von MeinMMO erklären euch, wie das geht.

Was ist Zenless Zone Zero? Zenless Zone Zero ist das neueste Spiel von Hoyoverse, den Entwicklern von Genshin Impact und Honkai Star Rail. Ihr befindet euch in New Eridu, einer post-apokalyptischen urbanen Fantasy-Welt, die er vor einer Bedrohung zu schützen versucht.

Mit einem kleinen Trick könnt ihr euch Polychrom regelmäßig abstauben. Polychrom benötigt ihr, um neue Charaktere ziehen zu können. Neben diesem Trick, gibt es auch noch weitere Codes, die ihr in diesem Monat einlösen könnt.

Den Trailer zum Spiel seht ihr hier:

Tägliche Eintragungen schenken euch Polychrom

Wie könnt ihr 190 Polychrom abstauben? Um 190 Polychrom kostenlos erhalten zu können, müsst ihr euren Zenless Zone Zero Account mit dem Hoyolab verknüpfen und die tägliche Eintragung machen. Dort bekommt ihr für jeden Tag im Monat zusätzliche Materialien. Jeden Monat könnt ihr so insgesamt 60 Polychrom kostenlos abstauben. Jeweils 20 davon bekommt ihr am 5., am 13. und am 20. Tag eines Monats.

Wenn ihr erstmalig eure Eintragungen in Zenless Zone Zero macht, bekommt ihr bei der ersten Eintragung 40 Polychrom und am zweiten und dritten Tag jeweils 30 Polychrom.

Zuletzt bekommt ihr für das erstmalige Verknüpfen zusätzlich 30 Polychrom geschenkt, wodurch ihr euch insgesamt 190 kostenlose Polychrom sichern könnt. Die 60 Polychrom für den täglichen Log-In könnt ihr euch aber jeden Monat sichern.

Über diesen Link kommt ihr direkt zu der täglichen Eintragung von Zenless Zone Zero.

So verknüpft ihr euren Account mit dem Hoyolab: Zunächst müsst ihr euch, falls bisher nicht vorhanden, einen Account bei Hoyolab erstellen, mit derselben E-Mail-Adresse, die ihr auch für euer Spiel nutzt. Dies könnt ihr sowohl im Web auf der Seite von Hoyolab als auch in der App machen.

Ist der Account erstellt, geht ihr dann oben links auf Interessengruppe und wählt Zenless Zone Zero aus. Auf der rechten Seite findet ihr dann ein Feld unter dem Namen Alle Werkzeuge . Dort findet ihr auch direkt den Punkt Eintragen und kommt so zu eurem täglichen Log-In Bonus.

Was passiert, wenn ihr euch einen Tag nicht einloggen könnt? Auch hierfür bietet Hoyoverse eine Lösung: Bis zu dreimal im Monat könnt ihr eine Eintragung nachholen. Hierfür müsst ihr allerdings kleine Aufgaben erledigen, wie beispielsweise ein bisschen auf der Zenless Zone Zero Seite zu surfen.

