Zenless Zone Zero: Tier List mit den besten Charakteren

Zenless Zone Zero hat insgesamt 17 verschiedene Charaktere. Wir von MeinMMO zeigen euch in unserer Tier List von Version 1.0, welche Agenten am stärksten sind. Dazu gibt es eine kurze Beschreibung, was sie so gut macht.

Wie ist die Rangliste entstanden? Die Tier List ist in vier Ränge verteilt, darunter: S-Tier, A-Tier, B-Tier und C-Tier. Dabei soll euch die Tier List einen groben Überblick über die Charaktere von Zenless Zone Zero geben. Wir haben Quellen wie PC Gamer, GameSpot, PCGamesN und GenshinLab mit unseren eigenen Erfahrungen in der Redaktion abgeglichen und so ein Ranking erstellt.

S-Tier: Ellen, Lycaon, Rina, Grace, Zhu Yuan und Nekomata

Ellen

Spezialität: Angriff

Attribut: Eis

Seltenheit: 5-Sterne

Mitglied von: Victoria Housekeeping Co.

Ellen Joe eignet sich hervorragend für Anfänger, da sie im Vergleich zu anderen Charakteren einfach zu spielen ist. Sie kann sich durch einen speziellen Sprint-Modus schnell über das Spielfeld bewegen und somit einfacher Angriffen der Gegner ausweichen.

Ellen gilt als bester DPS-Charakter in ZZZ.

Sie zeichnet sich durch eine hohe kritische Trefferquote und hohen Eis-Schaden aus. Ellen kann schnelle und präzise Angriffe ausführen und auch großen Flächenschaden (AoE) verursachen. Derzeit ist sie wohl die beste Wahl für einen Schadens-Charakter (DPS). Dabei verbraucht sie auch wenig Ressourcen, denn ihre Haupt-Damage-Skills verbrauchen keine Energie.

Lycaon

Spezialität: Stun

Attribut: Eis

Seltenheit: 5 Sterne

Mitglied von: Victoria Housekeeping Co.

Mit Lycaon im Team habt ihr einen Agenten, der mehr zum Unterstützen da ist. Er kann mit super-schnellen Schlägen Gegner nach einer gewissen Zeit betäuben. So kann der Haupt-Damage-Dealer den Rest übernehmen.

Zudem verursacht er abseits vom Betäuben auch soliden Schaden. Seine normalen Angriffe können aufgeladen werden, womit sie mehr Schaden anrichten. Er eignet sich also als ein zweiter DD-Charakter im Team – idealerweise mit anderen Eis-Agenten wie beispielsweise Ellen.

Lycaons Talente wie Full Moon Momentum und Energy Feedback steigern seinen Schaden und er gewinnt Energie zurück. Seine Rolle im Team ist dynamisch, indem er sowohl als Angreifer als auch als Unterstützer agieren kann – je nachdem was im Kampf gebraucht wird. Zudem hat er einen hohen HP-Wert, was ihn auch tanky macht.

Rina

Spezialität: Support

Attribut: Elektro

Seltenheit: 5-Sterne

Mitglied von: Victoria Housekeeping Co.

Rina glänzt mit einer hohen Reichweite und ist ein echter Supporter. Sie erhöht den verursachten Schaden ihrer Verbündeten und ist unglaublich mobil.

Ihre passive Fähigkeit verstärkt den Elektro-Schaden des Teams nach Angriffen von ihren Begleitern Drusilla und Anastella, die sie rufen kann. Ihr Pen-Ratio-Buff ist für alle Charaktere praktisch. Zudem kann sie auch durch einen Buff den Schockschaden und die Schockdauer erhöhen. Sie selbst macht dafür eher wenig Schaden.

Grace

Spezialität: Anomalie

Attribut: Elektro

Seltenheit: 5-Sterne

Mitglied von: Belobog

Graces Kit ist insgesamt ziemlich stark. Sie schleudert Granaten und fügt damit ihren Gegner Flächenschaden (AoE) hinzu. Zudem ist sie sehr mobil und schnell unterwegs. Ihre Angriffs-Animationen reichen von Sprüngen bis zu Saltos.

Grace hat die Fähigkeit, Feinde schnell in einen Schockzustand zu versetzen, ihre eigenen Attribut-Anomalien effektiv anzusammeln und die Leistung anderer Elektro-Agenten zu verbessern. Zusammen mit Rina habt ihr ein ideales Elektro-Duo. Ihre Talente wie Recharge Chamber und Lightning Piercer stärken das Team und reduzieren Resistenz der Feinde gegen Elektro-Schaden.

Zhu Yuan

Spezialität: Angriff

Attribut: Äther

Seltenheit: 5 Sterne

Mitglied von: Criminal Investigation Special Response Team

Zhu Yuan zählt aktuell zu den besten Charakteren in Zenless Zone Zero. Sie ist das einzige Mitglied von Criminal Investigation Special Response Team. Zhu Yuan zeichnet sich durch ihre vielseitigen Angriffs-Fähigkeiten aus. Dabei kann sie physischen und Äther-Schaden verursachen und zwischen Fernkampf und Nahkampf wechseln.

Zudem glänzt sie mit einer hohen Angriffs-Geschwindigkeit. Durch ihr EX-Special erhält sie Ladungen für verbesserte Schrotpatronen. Damit kann sie jede Menge Äther-Schaden verursachen. Sie ist das einzige Mitglied ihrer Fraktion, weshalb es schwierig ist, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Wir empfehlen euch, wenn ihr Zhu Yuan spielen wollt, die Agentin Nicole mit ins Team zu nehmen – zu der wir noch kommen.

Nekomata

Spezialität: Angriff

Attribut: Physical

Seltenheit: 5-Sterne

Mitglied von: Cunning Hares

Mit Nekomata habt ihr eine physische Schadens-Agentin mit einer hohen Krit-Wahrscheinlichkeit. Ihre Skills sind darauf ausgelegt, Gegner mit schnellen, kraftvollen Schlägen und hohen Krit-Schaden zu erledigen.

Ihr Kit ist dafür da, ihren eigenen Schaden zu erhöhen – durch beispielsweise erfolgreiche Ausweich-Konter. Wenn ihr einen schnellen Spielstil und viel Damage bevorzugt, könnte Nekomata die ideale Agentin für euch sein.

A-Tier: Soldier 11, Lucy, Nicole und Soukaku

Soldier 11

Spezialität: Angriff

Attribut: Feuer

Seltenheit: 5 Sterne

Mitglied von: Obol Squad

Die Angriffe von Soldier 11 kombinieren physischen- und Feuer-Schaden. Mit ihren Fähigkeiten wie Raging Fire , Fervent Fire und Uplifting Flame kann sie massiven Feuerschaden verursachen. Ihre Ultimate Bellowing Flame und ihre Chain-Attacke Uplifting Flame sind starke AoE-Fähigkeiten. Gleichzeitig ist sie mobil und schnell.

Wenn ihr mindestens 2 Feuer-Agenten im Team habt, dann profitiert sie von Fields of Fire . Dieser zusätzliche Skill erhöht ihre Energieregenerierung und verbessert ihren Feuerschaden.

Lucy

Spezialität: Support

Attribut: Feuer

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Sons of Calydon

Lucy ist eine Feuer-Support-Agentin, die durch ihre Fähigkeiten ihr Team unterstützt und gleichzeitig Schaden verursacht. Ihre Ultimate verursacht hohen AoE-Feuerschaden. Während dieser Fähigkeit erhalten andere Teammitglieder Energie zurück, und der nächste wechselnde Charakter gewinnt zusätzlich Energie.

Ihre Rolle liegt darin, die Effizienz des Teams zu steigern und starke AoE-Feuerschäden zu verursachen, insbesondere wenn sie den Cheer On! -Effekt (Spezial-Attacke) aktiviert. Damit erhöht sich der ATK-Wert der Verbündeten um einen Prozentsatz von Lucys ATK, bis zu einem Maximum von 600. Während ihrer Spezial-Attacke kann sie auch Guard Boars beschwören, die ihr im Kampf helfen.

Nicole

Spezialität: Support

Attribut: Äther

Seltenheit: 4 Sterne

Mitglied von: Cunning Hares AKA Gentle House

Nicole kann Gravitationsfelder erzeugen und Feinde in deren Zentrum ziehen, wodurch andere Agenten in der Zeit ordentlich Schaden raushauen können – so könnt ihr viele Gegner auf einen Haufen zusammenziehen und mit einer Team-Combo bombardieren.

Damit hat sie ein hohes AoE-Potenzial und eignet sich besonders gut bei größeren Gruppen von Gegnern. Durch ihr Äther-Attribut kann sie einen Debuff (Corruption) erzeugen, der im Laufe der Zeit Äther-Schaden verursacht und Aktionen der Ziele unterbrechen kann.

Soukaku

Spezialität: Support

Spezialität: Eis

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Hollow Special Operations Section 6

Soukaku ist eine Support-Agentin, deren Stärken sich auf Eis-Schaden und taktische Unterstützung konzentrieren. Ihre Skills sind für den direkten Kampf und für die Unterstützung des Teams ausgelegt. Cooling Bento! und Rally! ermöglichen es ihr, starke Eis-Schadenangriffe auszuführen und gleichzeitig Teamunterstützung zu bieten.

Soukakus Spielstil dreht sich darum, drei Stapel Vortex mit ihrer EX-Spezialattacke zu sammeln, bevor sie Fly the Flag einsetzt und in den Frosted Banner -Modus wechselt. Damit verstärkt sie unter anderem ihre normalen Angriffe.

B-Tier: Anton, Anby, Koleda und Ben

Anton

Spezialität: Angriff

Attribut: Elektro

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Belobog Heavy Industries

Anton konzentriert sich auf Elektro-Schaden und Fähigkeiten, die das Schlachtfeld kontrollieren. Seine Angriffe können große Flächen abdecken. Durch seinen Burst Mode verstärken sich seine Angriffe.

Anton profitiert stark von der Teamarbeit mit anderen Elektro-Charakteren, wodurch seine Effekte erhöht werden. Seine Talente wie Warm-up Exercise und State of Flow verbessern seine Energie-Regeneration und bieten zusätzliche Verteidigung durch Schilde.

Anby

Spezialität: Stun

Attribut: Elektro

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Cunning Hares

Anby ist ein Charakter mit elektrischen Stun-Angriffen und Slash-Schaden. Sie ist besonders nützlich zur Massenkontrolle und als Stun-Charakter, damit die anderen im Team ordentlich Schaden austeilen können.

Sie hat durch ihre passiven Fähigkeiten auch unterstützende Eigenschaften für das Team, mit denen sie die Energieregenation von Elektro-Charakteren verbessert.

Koleda

Spezialität: Stun

Attribut: Feuer

Seltenheit: 5-Sterne

Mitglied von: Belobog Heavy Industries

Koleda ist eine Nahkämpferin mit starkem Fokus auf Feuerschaden und Massenkontrolle. Ihre Fähigkeiten ermöglichen es ihr, mächtige Feuerangriffe auszuführen, die sowohl Flächenschaden als auch Single-Target-Schaden verursachen .

Sie ist besonders stark in Teams mit anderen Feueragenten und kann durch ihre Fähigkeiten kontinuierlich guten Schaden verursachen und Gegner sehr schnell betäuben. Zusammen mit Ben werden ihre Angriffe zusätzlich verstärkt.

Ben

Spezialität: Verteidigung

Attribut: Feuer

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Belobog Heavy Industries

Ben ist ein Tank, der Feuerschaden verursacht. Sein Kampfstil kombiniert Angriffe mit einer starken Verteidigung, die es ihm ermöglicht, gegnerische Angriffe zu blocken und darauf mit Counter-Angriffen zu reagieren.

Seine Talente wie Reacting Force und Offense Through Defense verbessern seine Fähigkeit, Angriffe zu blocken und gleichzeitig den eingehenden Schaden zu reduzieren oder zusätzlichen Schaden zu verursachen.

C-Tier: Corin, Piper und Billy

Corin

Spezialität: Angriff

Attribut: Physical

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Victoria Housekeeping Co.

Corin ist eine Nahkämpferin, die auf eine hohe Krit-Rate ausgelegt ist. Ihre Fähigkeiten, insbesondere ihre Kettensägen-Angriffe wie Clean Sweep und Skirt Alert , profitieren von ihren kritischen Treffern.

Corin verfügt über mehrere Kettensägen-Angriffe, die Flächenschaden (AoE) verursachen können, insbesondere ihre Special Attack (Clean Sweep) und ihre EX Special Attack (Skirt Alert). Neben ihrem AoE-Schaden ist Corin auch in der Lage, ordentlich Single-Target-Damage zu verursachen.

Piper

Spezialität: Angriff

Attribut: Anomalie

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Sons of Calydon

Piper ist eine Nahkämpferin, die auf physischen Schaden spezialisiert ist und eine Vielfalt an Angriffen beherrscht. Mit Fähigkeiten wie Tire Spin und Engine Spin kann sie Angriffe ausführen, die in großen Flächen um sie herum physischen Schaden verursachen.

Während ihrer Spezial-Attacke (Tire Spin) und ihrer EX-Spezial-Attacke (Engine Spin) erhöht sich ihr Schutz gegen Unterbrechungen und sie bekommt 40 % weniger Schaden. Ihr Fokus liegt darauf, Assault-Anomalie aufzubauen, was viel Schaden an Gegnern verursacht.

Billy

Spezialität: Angriff

Attribut: Physical

Seltenheit: 4-Sterne

Mitglied von: Cunning Hares

Billy ist ein Fernkampf-DD und schießt mit zwei Revolvern. Er nutzt seine EX-Spezial-Attacke und Ultimate dafür, um den Anomalie-Aufbau zu verstärken. Mit seiner Chain-Attacke kann er einiges an AoE-Schaden verursachen.

Allerdings hat er niedrige HP- und DEF-Werte, womit er insgesamt verwundbarer ist. Mit seiner hohen Reichweite könnt ihr aber relativ sicher gegen Nahkämpfer agieren.

Insgesamt ist es schwierig eine passende Tier List zu erstellen, da es auch stark davon abhängt, welche Präferenzen ihr habt und wie ihr euer Team zusammenstellt. Diese Tier List soll euch deshalb einen Überblick über die Charaktere geben, damit ihr euch einen ersten Eindruck machen könnt. Was haltet ihr von den Charakteren? Welche sind eure Favoriten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Zenless Zone Zero bietet übrigens wie Genshin Impact verschiedene Codes an: Wir haben euch alle Codes aufgelistet, die ihr im Juli 2024 einlösen könnt