xQc sagt: Twitch-Streamer belügen Zuschauer, um mehr Geld zu verdienen – „Das System belohnt das“

Der größte Streamer auf Twitch ist der Kanadier Félix „xQc“ Lengyel, ein früherer Profi in Blizzards Shooter Overwatch. In einem Podcast erklärt er jetzt, dass einige Streamer vortäuschen, pleite zu sein, selbst wenn sie reich sind. Sie würden diese „Fassade“ pflegen, weil das System „Twitch“ dieses Verhalten fördert.

Was sagt xQc genau? In einem Twitch-Stream am 29. November redet sich xQc einmal mehr in Rage. Er sagt, teilweise mit einigen unverständlichen Passagen:

Streamer, die so tun, als machen sie nicht viel Geld. Streamer, die so tun: „Ey, ich bin pleite.“ Sogar ich lass‘ die auffliegen: „Kumpel, du bist reich. Hör auf, so ein Arsch zu sein.“ Sie machen das absichtlich. Sie tun so, als machen sie Witze darüber – aber sie machen keine Witze darüber: Sie sagen, dass sie nicht viel Geld machen. Aber das stimmt nicht. Das ist ein Ziegelstein in ihrer Fassade. Da hängt mit dem ganzen System zusammen. Das System belohnt das. Es ist ein System, das ihnen Geld bringt. Und eine dieser Ziegelsteine ist es, so zu tun, als habe man kein Geld. Und wenn man einen Ziegelstein rauszieht und noch einen, dann fällt die Fassade zusammen. xQc

xQc wirft Streamern vor, eine falsche Fassade aufzubauen

Was meint der Mann damit? In seiner ihm eigenen Art erklärt xQc:

Streamer bauen sich ein Image auf, das Zuschauer dazu verleiten soll, ihnen mehr Geld zu spenden; über Donations oder etwa über Twitch Prime

Als ein Teil dieses Image pflegen Streamer den Eindruck, ihnen würde es finanziell schlecht gehen und sie bräuchten die Unterstützung der Fans

Laut xQc sorge das „System Twitch“ dafür, dass die Streamer davon profitieren, ihre Fans auf diese Art zu täuschen

Hat er damit Recht? Bei einigen Streamern, die er kritisiert, ist da sicher so. Es gibt verschiedene Arten, wie Content-Creator mit dem Thema „Geld“ umgehen. Das hängt damit zusammen, welche Zielgruppe sie ansprechen und wie sie zu dieser Zielgruppe stehen:

Einige Content-Creator, die jüngere Zuschauer ansprechen, gerade in der Nähe zu Rap-Szene, betonen sogar, wie viel Geld sie haben – sie „flexen“ mit ihren Einnahmen. MontanaBlack kokettiert immer wieder damit, wie viel Geld er hat und dass er noch mehr verdienen könnte. Auch Glücksspiel-Streamer wie Scurrows „flexen“ mit ihrem Geld.

Im Extrembeispiel täuschen Leute sogar vor, mehr Geld zu haben, als sie tatsächlich besitzen, nach dem Motto „Fake it, till you make it“. Gerade um den deutschen Streamer ApoRed gibt es eine Diskussion, dass der so tue, als schwimme er im Geld, sei aber eigentlich pleite.

ApoRed: Seine Finanzen sind ein großes Thema in der deutschen Szene.

Andere Content-Creator, gerade kleinere, die sich an eine feste Gruppe von Zuschauern wenden, regelrecht Geld von den Zuschauern, fordern das als „Gebühr“ ein, beklagen sich oft, sie brauchen diese Unterstützung.

Für viele erfolgreiche Streamer mit maximaler Reichweite ist Geld gar kein Thema, über das sie reden – Jedem ist klar, dass Superstars wie TimTheTatman oder shroud eine Menge Geld haben. Die zeigen sich aber meistens bescheiden und thematisieren das gar nicht.

Einige Streamer wie Pokimane sagen sogar: Sie wollen keine hohen Spenden von ihren Zuschauern, sie würden mit Werbe-Deals ihr Geld machen. Die Zuschauer sollten lieber an „kleine Streamer“ spenden.

Wie viel Geld verdienen „normale“ Twitch-Streamer? Wer kann von Twitch „gut“ leben?

Aber xQc hat schon recht, dass es ein Teil des Images vieler Streamer ist, weniger wohlhabend zu erscheinen, als sie tatsächlich sind, um einen Spendenfluss aufrechtzuerhalten. Das nimmt absurde Züge, wenn Leute mit viel Geld von Zuschauern noch 5 € fordern, die von Armut bedroht sind.

Bei dem Streamer HasanAbi kam es im August 2021 zu einer großen Diskussion, weil er sich als „linker Streamer“ eine große Villa leisten konnte:

