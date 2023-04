WoW überarbeitet eine Klasse, erschafft versehentlich ein Monster – Muss jetzt die Nerfs auspacken

Mit dem letzten Update wurde der Vergelter-Paladin in World of Warcraft überarbeitet. Jetzt – knapp 14 Tage später – hat Blizzard einen großen Nerf rausgebracht. Sowohl Schaden als auch Heilung wurden reduziert, weil die Klasse einfach zu stark war.

Was wurde am Paladin verändert? Am 23. März erschien der Patch 10.0.7, der ein neues Gebiet, eine neue Fraktion und einige weitere Änderungen brachte. Mit dabei war auch eine Überarbeitung des Retri-Specs:

Die Menge an “sich nutzlos anfühlenden Fähigkeiten” wurde reduziert.

Es wurden neue Talente eingefügt, darunter Begnadigung des Kreuzfahrers, durch die einige Fähigkeiten eine Reichweite von 3m bekamen und zusätzlich Lebensraub erhielten.

Die Aura der Vergeltung wurde überarbeitet, um nützlicher für die Gruppe zu sein.

Generell wurde darauf geachtet, dass der Retri-Pala bessere Überlebenschancen bekommt und mehr Schaden außerhalb der starken Burst-Phasen verursachen kann.

Die Änderungen machten sich bezahlt. Im höchsten Schwierigkeitsgrad gehört der Retri-Paladin derzeit zu den stärksten DPS-Klassen (via Warcraft-Logs) und auch im PvP hat er es ins A-Tier geschafft (via WoWMeta). Viele empfinden die Spec derzeit als zu stark, darunter Blizzard selbst. Denn sie haben die Klasse in einem Hotfix abgeschwächt.

Hier könnt ihr euch die Cinematic zu Patch 10.0.7 nochmal anschauen:

Retri-Pala verliert an Schaden, aber vor allem an Heilung

Was ändert sich nun? Mit einem Hotfix wurde der Paladin spürbar abgeschwächt. Insgesamt wurde der Schaden um 3 % reduziert. Zudem wurde die Dauer von Instrument der Vergeltung von 12 auf 9 Sekunden gesenkt.

Blizzard schreibt dazu:

Vergelter-Paladine haben in Bezug auf ihren Schaden überdurchschnittlich gut abgeschnitten, daher nehmen wir hier einige Anpassungen vor, um sie mehr in Einklang mit unseren Absichten zu bringen.

Doch nicht nur der Schaden wird angepackt. Vor allem im Bereich Heilung und Überleben schossen die Anpassungen über das Ziel hinaus.

Durch das Talent Schwindendes Licht erzeugte der Segen des Abends einen Schild für die Fähigkeiten, die Heilige Kraft erzeugen, in Höhe von 10 % des verursachten Schadens bzw. der verursachten Heilung. Dieser Effekt wurde jetzt auf 3 % reduziert.

Durch Aegis des Schutzes bewahrte euch der Schild der Vergeltung vor 20 % mehr Schaden. Dieser Effekt wurde nun auf 10 % reduziert.

Schild der Vergeltung hält künftig nur noch 10 statt 15 Sekunden.

Lichtgeschmiedeter Segen heilt euch und eure Gruppe jetzt um 2 % der maximalen Gesundheit (vorher 3 %).

Wie kommt die Änderung an? Im Forum sprechen sich viele für die Änderung aus. Mit 3 % weniger Schaden würde der Paladin weiterhin zu den besten DPS-Klassen gehören. Viele haben sich auch nicht unbedingt an dem Schaden, sondern an der Defensive und der zusätzlichen Heilung gestört. Diese wurde mit dem Hotfix deutlich gezielter geschwächt.

Was sagt ihr zum Retri-Paladin? War der Nerf gerechtfertigt?