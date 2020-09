WoW: Diese coolen Kleidungsstücke verschwinden bald – Für immer?

Ändert Blizzard noch was? Ja, aber erst in unbekannter Zukunft. Blizzard hat auf die Beschwerden rasch reagiert und schon geantwortet. Demnach gibt es Pläne, die Gegenstände in einem künftigen Patch wieder verfügbar zu machen. Wann genau dieser „künftige Patch“ stattfinden wird, ist allerdings noch nicht klar. Ob es Patch 9.1, 9.2 oder ein ganz anderer Patch sein wird, bleibt also noch abzuwarten.

Warum das Verschwinden? Bisher erhält man diese Transmog-Vorlagen, wenn man alte Gegenstände aus Warlords of Draenor mit verschiedenen Handwerksberufen aufwertet. Mit Patch 9.0 werden die Berufe jedoch überarbeitet und skalieren anders. Dadurch fallen viele alte „Aufwert-Gegenstände“ weg und werden nicht mehr benötigt. Im Fall von Warlords of Draenor sind daran jedoch einige einzigartige Vorlagen gebunden, die dieser Überarbeitung zum Opfer fallen.

Um diese Transmog-Vorlagen geht es: In der Erweiterung „Warlords of Draenor“ konnten alle Handwerksberufe mehrere optische passende Sets herstellen. Die Gegenstände konnten dann im Nachhinein durch Upgrade noch weiter aufgewertet werden. Das sorgte nicht nur für bessere Attribute, sondern auch ein neues Aussehen. Darunter fallen etwa Gegenstände mit dieser Optik, wie wowhead zusammengetragen hat:

Der große Pre-Patch 9.0 wird vermutlich in der nächsten Woche veröffentlicht und läutet damit das Zeitalter von World of Warcraft Shadowlands ein. Allerdings gibt es nicht nur Neuerungen mit dem Patch, sondern einige Inhalte gehen auch verloren. Wie der Nutzer macrotransactions im Subreddit von WoW feststellte, verschwinden einige Vorlagen. Sie sind dann (vorerst) nicht mehr erhältlich.

