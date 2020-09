WoW: Ihr wollt Todesritter und Dämonenjäger spielen? Dann beeilt euch

Ihr wollt mit WoW: Shadowlands einen Todesritter oder Dämonenjäger spielen? Dann solltet ihr sie besser schon heute erstellen.

Mit dem großen Pre-Patch 9.0 in World of Warcraft wird sich einiges ändern. Eine der wichtigsten Neuerungen ist dabei der Level-Squish, der alle Charakter-Level und Werte reduziert. Doch damit geht auch eine andere Neuerungen einher, die vor allem Todesritter und Dämonenjäger betrifft. Wer eine dieser beiden Klassen spielen will, sollte damit jetzt anfangen, um Zeit zu sparen.

Was passiert mit dem Pre-Patch? Mit dem Patch 9.0 ändert sich die Level-Erfahrung für Todesritter und Dämonenjäger drastisch. Sie beginnen nicht mehr auf Stufe 98 (Dämonenjäger) oder 55 (Todesritter), sondern deutlich niedriger. Mit dem Pre-Patch starten beide Klassen auf Stufe 8, quasi direkt nach der Intro-Erfahrung von Exile’s Reach. Sie müssen dann – wie alle anderen Klassen auch – fast den kompletten Level-Weg bis Stufe 60 bestreiten.

Was sollte man also tun? Wer in naher Zukunft vorhat, einen Dämonenjäger oder Todesritter zu spielen, der sollte diese Klassen am besten schon jetzt erstellen. Loggt dann einmal mit den Charakteren ein, damit sie ganz sicher abgespeichert und mit ihrem Level ausgestattet sind.

Was bringt das? Wer noch jetzt einen Todesritter oder Dämonenjäger erstellt, startet mit Patch 9.0 auf einem erhöhten Level. Denn nach dem Level-Squish sind die beiden Klassen schon ein bisschen höher, da ihr altes Startlevel dann runtergesetzt wird. Erstellt man sich noch vor dem Pre-Patch einen der beiden Charakterklassen, sind ihre Level wie folgt:

Todesritter starten auf Stufe 23

Dämonenjäger beginnen auf 39

Im Klartext bedeutet das dann weniger Zeit, die ihr fürs Leveln in Patch 9.0 aufwenden müsst. Wie weit die Level anderer Charaktere absinken, zeigt euch diese Liste hier auf.

Erstellt ihr euch noch rasch diese beiden Charaktere? Oder freut ihr euch sogar darauf, sie von Stufe 8 an leveln zu können?