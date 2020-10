WoW hat gerade eine der schnellsten Level-Methoden beerdigt

Das Turbo-Leveln in World of Warcraft wurde generft. Das „Dungeon-Boosting“ lohnt sich jetzt nicht mehr.

In World of Warcraft gibt es viele Methoden, um schnell zu leveln. Sei es das herkömmliche Questen, das Besuchen von Dungeons, Insel-Expeditionen oder PvP. Doch eine der schnellsten Methoden wurde nun drastisch generft. Wer Dungeons mit unvollständigen Gruppen besucht, erhält nun weniger XP als zuvor.

Was wurde geändert? Gegner in Dungeons gewähren nun pro Spieler immer die gleiche Menge Erfahrungspunkte, ganz gleich wie groß die Gruppe ist. Zuvor besaßen Gegner einen Wert an Erfahrungspunkten, der unter allen Spielern aufgeteilt wurde. Je weniger Spieler in der Gruppe waren, desto mehr Erfahrungspunkte bekamen einzelne Charaktere.

Jetzt erhalten alle Spieler immer den gleichen Wert an XP, unabhängig von der Gruppengröße. Es lohnt sich also nicht mehr, nur mit 2 oder 3 Spielern einen Dungeon zu bewältigen.

Warum hat Blizzard das gemacht? Blizzard hat hier einen Fehler behoben, der vor allem durch den Pre-Patch 9.0 zustande kam. Durch das Skalieren der Dungeons waren einige „extreme Level-Taktiken“ möglich. Blizzard möchte, dass Dungeons auch weiterhin als lukrative Möglichkeit des Stufenaufstiegs angesehen werden, aber gleichzeitig nicht alle anderen Methoden überschatten.

Was hat das für Auswirkungen? Für die meisten Spieler dürfte das kaum relevant sein. Wer ganz normal mit 5-Spieler-Gruppen Dungeons bestreitet, der wird keine Änderung verspüren, denn die gewonnenen Erfahrungspunkte bleiben identisch.

Lediglich wer sich hat „boosten“ lassen und mit kleineren Gruppen von 2-4 Spielern durch Dungeons marschiert, der wird nun deutlich weniger Erfahrungspunkte erhalten.

Boostern entgeht eine nette Einnahmequelle.

Den Boostern selbst entgeht damit natürlich eine nette Einnahmequelle, denn so manch ein Spieler hat sich einfach durch einen Dungeon ziehen lassen, um in Windeseile Stufe 50 zu werden, ohne selbst groß etwas zu tun. Booster-Spieler konnten so ordentlich Gold verlangen, wenn sie andere durch die Dungeons zogen.

Leveln geht ohnehin schon fix: Grundsätzlich sollte man aber schon festhalten, dass das Leveln in World of Warcraft seit dem Patch 9.0 extrem schnell geht. Wer sich ein Wochenende Zeit nimmt, hat seinen Charakter rasch auf Stufe 50. Erfahrene Spieler können das sogar im Verlauf eines einzigen Abends schaffen.

Habt ihr die Level-Methode über Dungeons häufig genutzt? Oder levelt ihr lieber auf eine ganz schreckliche Art und Weise?