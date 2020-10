Ups: Ein Fehler in WoW macht uralte Juwelen gerade zu den Besten

Die ältesten Juwelen in World of Warcraft sind gerade die besten. Lohnt es sich, alte Dungeons aus „The Burning Crusade“ zu farmen?

Knapp eine Woche hat Patch 9.0 in World of Warcraft auf dem Buckel und noch immer gibt es eine ganze Reihe von kuriosen Fehlern. Der neuste davon sorgt dafür, dass alte Edelsteine aus der allerersten Erweiterung des Spiels gerade optimal sind. Es lohnt sich also tatsächlich, für gute Ausrüstung in Dungeons zu gehen, die viele Spieler seit 10 Jahren oder mehr nicht mehr besucht haben.

Worum geht es? In der Erweiterung „The Burning Crusade“ gab es in den heroischen Dungeons regelmäßig Juwelen für Sockelplätze als Belohnung. Sie droppten häufig von den Bossen und waren so eine solide Quelle für gute Edelsteine. Jetzt, über 13 Jahre nach der Einführung dieser Edelsteine, sind sie plötzlich besser als die neusten Juwelen im Spiel.

Alte Juwelen lohnen sich plötzlich wieder. Aber wie lange?

Während aktuelle Juwelen aus BfA nur einen Bonus von +7 auf ein Sekundärattribut geben (wie Tempo, Kritische Trefferwertung, etc.) sind die alten Juwelen vielseitiger. Sie gewähren +4 auf ein Sekundärattribut, aber zusätzlich auch noch +5 auf ein Hauptattribut (Intelligenz, Beweglichkeit, Stärke). Damit sind sie die aktuell besten Juwelen im Spiel.

Woran liegt das? Der Grund dürfte die Level-Quetsche und großflächige Anpassung aller Gegenstände im Spiel gewesen sein. Offenbar wurden diese Juwelen, die am Ende vieler Dungeons droppen, schlicht vergessen. Dadurch haben sie nun Werte, die ihre 13 Jahre jüngeren Edelstein-Kollegen vor Neid erblassen lassen.

Ein Besuch bei den alten Dungeons kann lohnen …

Sollte man nun alte Juwelen farmen? Nein. Vermutlich wird dieser Bug – wie schon viele zuvor – innerhalb der nächsten Tage behoben. Die Edelsteine aus The Burning Crusade werden sicher angepasst und ihre Werte auf ein Maß reduziert, das sie deutlich schlechter als ihre BfA-Gegenstücke macht. Die Sockel nun auszutauschen würde also höchstens für ein paar Tage zu besseren Werten führen.

Es gibt sicher noch eine ganze Reihe von anderen kleinen Fehlerchen – aber auch eine große Liste an undokumentierten, heimlichen Änderungen in Patch 9.0.