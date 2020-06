WoW: Krasser Rekord – Erste Gruppe schafft „Mythisch +28“ in der Zeit

In World of Warcraft wurde ein neuer Rekord gebrochen. Die erste Gruppe hat Mythisch +28 gemeistert – und das sogar innerhalb des Zeitlimits!

Das aktuelle Endgame von World of Warcraft hat im Grunde kein richtiges Ziel – zumindest in Bezug auf die Schwierigkeit. Wer möchte und kann, der darf sich immer höheren „Mythisch+“-Dungeons aussetzen, die immer härter zu bewältigen sind. Auch wenn die größtmögliche Belohnung bereits auf Stufe „Mythisch+15“ erreicht ist, genügt das manchen Spielern nicht. Sie suchen sich größere Rekorde und machen immer weiter. Jetzt wurde die verrückte Leistung von „Mythisch+28“ geschafft – innerhalb des Zeitlimits.

Das Video von dieser starken Leistung im Dungeon Tol Dagor könnt ihr euch hier anschauen:

Warum ist das so besonders? Auf der Schwierigkeit „Mythisch+28“ haben die Feinde bereits extrem gesteigerte Werte. So besitzen sie 1092% mehr Lebenspunkte und verursachen im gleichen Maße mehr Schaden. Ein einziger Fehler kann rasch dafür sorgen, dass ein Spieler aus den Latschen kippt.

Um Dungeons auf dieser Schwierigkeit zu spielen, sind allerdings ein paar Tricks und Kniffe erforderlich. So hat der Feuermagier zu Beginn des Dungeons auf Frost geskillt, um die erste (sehr große) Gruppe zu besiegen. Danach verließ er den Dungeon und wechselte auf Feuer, was mehr Schaden in den darauffolgenden Kämpfen verursacht.

Am Ende hat die Gruppe auch nur noch 24 Sekunden übrig und lediglich der Tank steht noch. Ein knapper, aber sehr verdienter Sieg.

Warum werden Rekorde nun gebrochen? Einen großen Teil davon macht der Verderbnis-Händler aus, den Blizzard vor einigen Wochen implementiert hat. Bei MUTTER können die Spieler nun gezielt Verderbnis-Effekte kaufen. Dadurch bekommen die Spieler nach und nach ihre optimale Verderbnis und können noch mehr Leistung aus ihrer Klasse rausholen.

Mutter verkauft immer nur eine Handvoll Verderbnis-Effekte.

Es ist also davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen – vor allem mit den richtigen Affixen – noch einige Rekorde purzeln werden. Mit zunehmenden Verderbnis-Effekten und einem immer weiter ausgebauten Umhang dürfte die Leistung der Charaktere noch ein gutes Stück anziehen.

Was ist euer Rekord im Bereich „Mythisch+“? Kommt ihr auch in Gefilde von 20 oder höher? Oder interessiert euch so eine Schwierigkeit gar nicht?