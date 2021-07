WoW hat jetzt ein blaues Phönix-Mount und vielleicht besitzt ihr es schon

Noch mehr Reittiere und Pets im Angebot: Grundsätzlich gibt es bei World of Warcraft gerade eine Art „Summer Sale“, bei der jede Menge Reit- und Haustiere drastisch im Preis reduziert sind. In den meisten Fällen ist der Preis um satte 50 % gesenkt. Ein Reittier, das sonst 25 € kosten würde, gibt es demnach gerade für 12,50 €. Haustiere, die sonst für 10 € angeboten werden, gibt es gerade für 5 €.

Was ist, wenn man schon ein Abo hat? Wer bereits ein Abo über 6 Monate unterhält, der muss nichts weiter tun. Das Reittier sollte im Verlauf der nächsten Tage dann einfach für den Account freigeschaltet werden. Achtet mal darauf, ob in der Battle.net-App die Anzeige für ein „Geschenk“ aufblinkt, um das Reittier anschließend einlösen zu können.

Was kostet so ein Abo? Ein 6-Monats-Abo kostet aktuell 65,94€ ( Link zum Battle.net-Shop ). Das ist eine Ersparnis von knapp 15 % im Gegensatz zu einem Abo, das sich jeden Monat erneuert.

Was ist das für ein Reittier? Die Saphirwolkenfackel erinnert entfernt an bereits bekannte Phönix-Mounts aus dem Spiel. Allerdings verfügt dieses Reittier über eine Rüstung, eine blaue Farbe und viel mehr Details dank einer höheren Auflösung. Die Saphirwolkenfackel bekommt ihr, wenn ihr ein 6-Monats-Abo abschließt.

