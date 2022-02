WoW bringt ein Feature zurück, das Spieler seit Legion vermissen – Aber mit neuem Ansatz

Die Entwickler von WoW bringen mit dem Update 9.2 nun Rüstungs-Sets zurück, die für einzelne Klassen designt sind. Die Tier-Sets sind ein Feature, das Spieler seit dem erfolgreichen WoW-Addon Legion vermissen. Die Entwickler erklären, was sie sich dabei denken.

Was ist das mit Klassen-Sets und WoW?

Warum verschwanden diese Tier-Sets? Es gibt verschiedene Gründen, warum Blizzard nach Legion damit aufgehört hat, die klassischen Tier-Sets für alle Klassen zu erstellen. Schon in „Battle for Azeroth“ wurden die Tier-Sets abgeschafft:

Aber schon vor Monaten kündigte Blizzard an, dass die Tier-Sets mit dem Patch 9.2 zurückkommen.

Das sagt Blizzard jetzt zu den Sets: Die Entwickler sagen im Interview mit PcGamesN, dass sie in dem Fall eigentlich nur auf die Spieler hören und ihnen ihren Wunsch erfüllen wollen. Man will jetzt aber einiges anders machen:

„Die Klassen-Sets in Legion und davor waren extrem fokussiert darauf, was die Idee der Klasse war. Es fühlte sich nicht so an, als hätten sie viel damit zu tun, in welchem Inhalt man sich die Rüstung verdient hat. Als wir von Tier-Sets weggingen, konzentrierten wir uns auf die Frage: Okay, wo kommt die Rüstung eigentlich er?“

Lead Game Designer Morgan Day