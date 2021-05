WoW ohne Multiboxing: Die meisten finden es super – Ihr auch?

Multiboxing in World of Warcraft gehört in weiten Teilen der Vergangenheit an. Viele Spieler freuen sich – Ihr auch?

Auch wenn Blizzard seit einer ganzen Weile viel Kritik einstecken muss, erst kürzlich wieder durch hohe Preise bei Burning Crusade Classic, gab es auch gute Nachrichten für zahlreiche Spieler. Vor einigen Tagen hat Blizzard sich nämlich erneut der Multiboxer in World of Warcraft angenommen. Die Regeln wurden verschärft und mehr Möglichkeiten des Multiboxings sind nun verboten.

Was ist Multiboxing?

Als Multiboxing versteht man das parallele Spielen mehrerer Accounts und Charaktere in Spielen, wie etwa World of Warcraft. Zumeist wird das durch Hardware und/oder Software unterstützt, sodass mehrere Charaktere die gleiche Aktion ausführen. So könnte ein Spieler etwa mit 10 Magiern gleichzeitig herumlaufen und andere Spieler im PvP nahezu spontan töten. Auch in anderen Spielbereichen hat man viele Vorteile durch mehrere Charaktere gleichzeitig.

Was hatte sich geändert? Schon im letzten Jahr hatte Blizzard härter durchgegriffen und einen großen Teil der Software verboten, die zum Multiboxing verwendet wurde. Allerdings gab es noch viele Workarounds, die auf Hardware setzten. Jetzt wurde auch das in den Nutzungsbestimmungen ganz eindeutig verboten und kann künftig zu Strafen wie temporären oder permanenten Banns führen. Die lukrativen Formen des Multiboxings gehören damit wohl endgültig der Vergangenheit an.

Multiboxing ist vorbei – ist das gut so?

Positive Stimmung bei den Spielern: Schaut man in die offiziellen Foren, ins Subreddit oder auf die Kommentare von wowhead, ist die überwiegende Meinung der Spieler positiv und ziemlich zufrieden.

So schreibt Feronar im WoW-Subreddit:

Mit anderen Worten, ihr dürft nun also nicht mehr eure Lego-, K’nex- oder 3D-Drucker-Konstruktionen verwenden, um mehrere Tastaturen gleichzeitig zu bedienen.

AdmThrawn sagt auf wowhead:

Ich bin überrascht, begeistert und glücklich. Alles zur gleichen Zeit und das aufgrund von Blizzard. Wow …

Etwas zweifelnder sieht es Syravi:

Ich bin froh, dass sie diese Entscheidung getroffen haben, befürchte aber, dass es einen geringeren Effekt haben wird, als viele von uns hoffen. In der Zeit, die es benötigt, um Aktionen gegen solche Vergehen durchzusetzen, haben Multiboxer und Botter häufig schon genug Geld mit dem Echtgeld-Verkauf von Gold gemacht, um Gewinn einzustreichen und sich neue Accounts leisten zu können. Vielleicht wird das deren Bemühungen zumindest einschränken, aber ich glaube nicht, dass es diese Spieler beseitigen wird.

Einige beschweren sich zwar, dass diese Regel-Änderung erst so spät geschieht, doch grundsätzlich ist die Stimmung eher positiv.

Nicht alles ist verboten: Allerdings scheinen ein paar Spieler die Änderung auch misszuverstehen. Denn Blizzard hat mit der Änderung nicht sämtliches Multiboxing verboten, sondern nur jenes, das durch Software oder mechanische Eingabehilfen dazu führt, dass Befehle an mehrere Clients ausgegeben werden. Nicht davon betroffen sind Spieler, die ihre Accounts tatsächlich parallel spielen.

Ein Beispiel: Ein Spieler mit 5 Druiden, der 4 davon auf Follow bei seinem Hauptcharakter hat und damit von Blümchen zu Blümchen reitet, um dann manuell die Blume 5-mal abzuernten, ist weiterhin erlaubt.

Das gleiche gilt ebenso für Fälle, in denen Spieler etwa einen Zweitaccount für Auktionshausgeschäfte haben, mit denen sie Transaktionen überwachen, während sie gleichzeitig auf dem Haupt-Account andere Inhalte spielen.

Das ist weiterhin erlaubt und entspricht den Regeln der Nutzungsbestimmungen.

Seid ihr mit den neuen Regeln zufrieden? Oder sollte es eine noch striktere Regel geben, dass jeder Spieler nur einen einzigen Account gleichzeitig verwenden darf? Eure Antwort könnt ihr gerne in die Kommentare packen und fleißig darüber diskutieren!