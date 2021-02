Krieger in World of Warcraft hüpfen wie Kängurus über Schlachtfeld. Das sieht lustig aus und bringt auch noch einen deutlichen Vorteil.

Wer in World of Warcraft: Shadowlands in den letzten Wochen auf den Schlachtfeldern unterwegs ist, der könnte sich gelegentlich verwundert die Augen reiben. Denn nicht die Dämonenjäger hüpfen durch die Schlachtfelder von WoW, sondern die Krieger. Aus der Kombination eines legendären Gegenstandes mit einem PvP-Talent erhalten sie so viele Sprünge, dass sie wie ein Känguru durch die Karte hüpfen.

Heldenhafter Sprung ist eine Fähigkeit des Kriegers und lässt ihn an einen Zielort innerhalb einer Reichweite von 8 bis 40 Meter springen und am Zielort geringen Schaden verursachen. Die Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 45 Sekunden, kann also eigentlich selten verwendet werden.

Im Regelfall wird sie genutzt, um aus Gefahrenzonen zu entkommen oder schnell zum Kampfgeschehen aufzuschließen.

Wie funktioniert das? Grundsätzlich funktioniert der Trick nur, wenn man ein bestimmtes Legendary herstellt und das dann mit einem PvP-Talent kombiniert. Die beiden Effekte sind:

Barbar (PvP-Talent): Innerhalb von 3 Sekunden nach dem Einsatz von ‚Heldenhafter Sprung‘ könnt ihr die Fähigkeit ein zweites Mal einsetzen, ohne dass die Abklingzeit eine Rolle spielt.

Springer (Legendary): Verleiht eurer Fähigkeit ‚Heldenhafter Sprung‘ 2 zusätzliche Aufladungen.

Die Kombination dieser beiden Effekte sorgt dafür, dass der Krieger bis zu 6-mal am Stück springen kann. 3 Aufladungen hat er dank des Legendary, aber jeder genutzte Sprung bekommt einen zusätzlichen Bonus-Hüpfer durch das PvP-Talent.

Dadurch kann der Krieger innerhalb von knapp 8 Sekunden eine Distanz von 240 Metern zurücklegen – weitaus mehr, als irgendeine andere Klasse selbst auf einem Reittier schaffen könnte.

Wie das in der Praxis aussieht, zeigen mehrere Videos auf YouTube, etwa das von JANB:

Känguru-Krieger sind in WoW die schnellsten Flaggen-Träger

Was bringt das? In den meisten Fällen sind so viele Sprünge am Stück nur reine Spielerei. Doch im PvP kann das richtig nützlich sein, um etwa schnell zu einem Missionsziel zu gelangen, noch bevor Spieler der anderen Fraktion auch nur in die Nähe gelangen können.

Besonders stark ist das in Schlachtfeldern wie der Kriegshymnenschlucht (Warsong). Dort können Krieger die gegnerische Flagge aufnehmen und dann in sechs gezielten Sprüngen einfach den tödlichen Mittelbereich der Karte überspringen. So schnell kommt quasi keine andere Klasse hinterher.

Ist die Kombo immer super-stark? Grundsätzlich muss man aber sagen, dass diese Kombination nur in wenigen Schlachtfeldern wirklich zum Sieg verhilft. Immerhin verzichtet der Krieger damit auf ein Legendary, das einen tatsächlichen Nutzen innerhalb des Kampfes bringt.

Für solche Nischen-Situationen, in denen der Krieger ungestört über die Karte hüpfen kann, ist die Känguru-Kombo in WoW allerdings eine gute Wahl – zumindest solange, bis ein Todesritter sich das nicht weiter anschauen will und ihn mit Todesgriff einfach zurückpfeift.

Habt ihr diese Känguru-Krieger in WoW auch schon gesehen? Was wäre eure Reaktion auf diesen Anblick? Einfach OP oder nur witzig?

