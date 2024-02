WoW bringt geheimen Patch, will den nicht testen: „Tut uns leid, aber irgendwie auch nicht“

Der nächste Patch von WoW Dragonflight ist ein großes Geheimnis. Die Entwickler sagen dazu: Das soll so sein. Denn sie haben von WoW Classic gelernt.

Die Roadmap für das Jahr 2024 in World of Warcraft wurde bereits vor einer Weile veröffentlicht. Auch wenn die großen Eckdaten dort bereits bekannt sind, gibt es doch einen ganzen Patch, der noch im Dunkeln liegt. Der Patch 10.2.6 hat bereits viele Diskussionen nach sich gezogen, denn auf der Roadmap ist er lediglich mit einem Totenkopf-Symbol und ohne Beschreibung dargestellt.

Jetzt haben die WoW-Entwickler über den Patch gesprochen – und dabei nur noch mehr Rätsel aufgeworfen.

Was haben die Entwickler gesagt? In einem Blogpost auf der WoW-Website sprach Holly Longdale über den anstehenden Patch 10.2.6. Der Patch soll ein neue Art von Event darstellen, inspiriert von den vergangenen Ereignissen.

Für Dragonflights Patch 10.2.6 haben wir ein unserer Meinung einzigartiges Ereignis geschaffen, das von vergangenen Ideen aus der Community inspiriert wurde. Was wir sagen können, ist, dass es für alle Spieler:innen offen ist, die über ein WoW-Abonnement verfügen, sofern sie daran teilnehmen möchten (egal, ob Dragonflight oder Classic). Mehr verraten wir erstmal nicht. Tut uns leid, aber irgendwie auch nicht? Unser Ziel ist es, es weiterhin geheim – und sicher – zu halten. Die Spekulationen sind toll! Wir haben die Reaktionen zu den Überraschungen der Saison der Entdeckungen im Auge behalten und dachten, wir versuchen einen ähnlichen, aber trotzdem neuen Ansatz für Dragonflight.

Im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen Patches von Dragonflight, wird es aber keine Gelegenheit geben, das Update bereits im Vorfeld zu testen. Das ist ungewöhnlich, folgt aber der Idee, die man auch schon bei der Saison der Entdeckungen hatte. Die Community soll etwas Frisches präsentiert bekommen, das nicht bereits durch Datamining vollkommen entdeckt ist.

Das bedeutet, dass es, anders als gewohnt, für einen Teil des nächsten Inhaltsupdates keinen PTR (Öffentlichen Test-Server) geben wird. Was wir sagen können, ist, dass es im März soweit sein wird. […] Warum tun wir das? Uns gefällt die Idee, Inhalte zu veröffentlichen, die einige Überraschungen bergen, die nicht im Voraus per Datamining oder auf sonstige Weise veröffentlicht werden. Es gefällt uns zudem, die Freude zu sehen, die die Community daraus zieht, diese Geheimnisse aufzudecken, während sie sich gemeinsam ins Spiel stürzt. […] Es ist ein riskantes Experiment, das etwas holprig verlaufen könnte, doch wir setzen alles daran, es zu einem Erfolg zu machen.

Was bedeutet das? Diese Ankündigung hat wilde Diskussionen und Spekulationen in der Community ausgelöst – und teilweise auch sehr hohe Erwartungen. Manche hoffen etwa, dass es einen neuen Mini-Raid geben wird, der noch eine kleine Geschichte erzählt. Ein möglicher Feind ist etwa die Gnoll-Chefin Faultriarchin Zornauge, die wir hier näher beleuchtet haben.

Andere glauben, dass man vielleicht schon das eine oder andere Feature aus der kommenden Erweiterung „The War Within“ ausprobieren kann – wie etwa eine Schnupper-Version der „Delves“, einem neuen Endgame-Feature aus dem nächsten Addon.

Klarheit gibt es bisher aber nicht – und genau das wollte Blizzard auch erreichen. Ob dieses „besondere Ereignis“ am Ende nur kleine Mini-Änderungen oder tatsächlich etwas ganz besonderes ist, das den Übergang von Dragonflight zu The War Within markieren soll, bleibt abzuwarten.

Was es mit dem Patch 10.2.6 auf sich hat, das werden wir wohl erst im März erfahren, wenn er live geht. Es scheint aber so, als hätten die Entwickler noch die eine oder andere Überraschung parat. Bleibt nur zu hoffen, dass die am Ende nicht durch Bugs und die fehlende, öffentliche Testphase ruiniert werden.

