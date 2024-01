WoW: Patch 10.2.6 kommt bald – und ein Bösewicht aus Dragonflight lebt noch

Der nächste Patch von World of Warcraft ist noch ein großes Rätsel. Doch es gibt einen Hinweis, den bisher viele übersehen haben. Ein Bösewicht lebt.

Auch wenn die Story von World of Warcraft Dragonflight vielen ein wenig zu kurz war, so war sie am Ende doch eine runde Geschichte mit Intro, Mittelteil und sogar einem recht erfüllenden Epilog, bei dem alle Charaktere noch einmal auftreten durften. Damit ist die Handlung der Erweiterung eigentlich abgeschlossen.

Aber ein Patch steht noch aus – der Patch 10.2.6. Blizzard hält die Inhalte bisher geheim, aber Fans haben eine Theorie. Denn einen Bösewicht aus Dragonflight haben wir nicht besiegt.

Was ist das für ein Patch? Obwohl Patch 10.2.5 Saat der Erneuerung bereits den Epilog und damit das Ende von Dragonflight mit sich brachte, kommt noch ein weiterer Patch. Auf der Roadmap, die vor einigen Wochen vorgestellt wurde, gab es einen kleinen „Mini-Patch“ mit der Versionsnummer 10.2.6.

Anstatt einer Auflistung der Features zeigt die Vorschau auf den Patch lediglich eine dunkle Flagge mit einem Totenkopf.

Die Roadmap für WoW – Als nächstes steht der Patch 10.2.6 an.

Der erste Gedanke vieler Fans: Piraten. Sicher geht nun die Geschichte rund um den Nachtelfen-Piraten „Nightsquall“ los, die vielleicht irgendwann einmal in der Zukunft zum Kontinent Avaloren führt.

Doch es gibt noch eine weitere, weitaus plausiblere Theorie, für wen der Totenkopf stehen könnte. Denn einen Feind, der noch nicht bezwungen wurde, haben die meisten vergessen.

Um welchen Feind geht es? Die Rede ist von Faultriarchin Zornauge. Sie ist der Endboss der Brackenfellhöhle und ein ziemlich interessanter Charakter. Denn nicht nur ist sie ein eindeutig weiblicher Gnoll, sondern sie hat auch eine Intelligenz, die jene der anderen Gnolle überragt. Sie spricht ganze Sätze und scheint mehr als nur „Fleisch“ im Kopf zu haben.

Der wichtigste Fakt ist allerdings, dass Zornauge am Ende des Kampfes nicht stirbt. Sobald ihre Lebenspunkte in die Nähe von 0 sinken, endet der Kampf und sie verschwindet mit einem Zauber, während sie schreit:

Nein! Ich werde nicht noch mehr verlieren! Die Fäulnis wird Euch holen! Und ich .. ich werde eure verfallenen Knochen für mich beanspruchen … eure Heimat … Alles!

Damit endet der Kampf dann – und das ist auch zugleich der nicht beendete Plot. Denn die Faultriarchin ist seither nie wieder in Erscheinung getreten. Es gab keine weiteren Gnolle und auch die Fäulnis, die einen großen Teil des Azurgebirges bedeckt, spielte danach nie wieder eine Rolle.

Was ist das Ziel der Faultriarchin? Wer in der Brackenfelhöhle war oder nur die ganzen Gnoll-Quests im Azurgebirge gespielt hat, weiß, dass die Gnolle mit dem Element der Fäulnis beziehungsweise des Verfalls hantieren. Die Faultriarchin wurde von diesem Element so eingenommen, dass sie seinen Willen erfüllen will. Sie versuchte, die Fäulnis auf die ganzen Dracheninseln auszubreiten und nutzte dabei auch die Wurzelnetzwerke der Bäume, um bei der Ausbreitung zu helfen.

Doch jetzt gibt es einen neuen, großen Baum auf den Dracheninseln – den Amirdrassil. Das perfekte Ziel, um noch einmal zu versuchen, die Fäulnis zu verbreiten.

Es ist wahrscheinlich, dass so ein Angriff ultimativ zum Scheitern verurteilt ist, da Amirdrassil und die Stadt Bel’ameth wohl auf längere Zeit zu einem Knotenpunkt und einer Heimat werden soll. Aber die Faultriarchin könnte zumindest versuchen, hier anzugreifen und damit zumindest ein paar Questreihen mit sich zu bringen, bei der man die neue Heimat der Nachtelfen verteidigen muss.

Manch einer hofft sogar auf einen kleinen Mini-Raid, vielleicht mit ein oder zwei Bossen. Ob das aber tatsächlich so kommt, bleibt abzuwarten.

Patch 10.2.6 ist zwar schon im Battle.net-System vorhanden, aber bisher verschlüsselt und daher nur intern für die Entwickler verfügbar. In den nächsten Tagen dürften wir aber wohl mehr erfahren, wenn das Update endlich allen zum Testen zur Verfügung gestellt wird.

Was hofft ihr, passiert in Patch 10.2.6? Freut ihr euch auf Piraten? Oder hofft ihr, dass die Faultriarchin noch einmal auftaucht?