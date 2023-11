WoW: Der Game Director erklärt, warum der 3-Tage-Vorabzugang gar nicht so schlimm ist

Bei World of Warcraft gibt es Diskussionen wegen des Vorab-Zugangs von The War Within. Der Game Director erklärt, was man damit erreichen will.

Es war eine kleine Enttäuschung schon von der BlizzCon, dass es dieses Mal keine große „Q&A-Runde“ geben würde. Die Entwickler haben allerdings Wort gehalten und sich im Anschluss den Fragen gestellt und diese nachträglich in einem Video beantwortet. Entgegen der Befürchtung vieler kritischer Fans, hat man sich dabei nicht nur den ganz leichten Fragen gestellt, sondern auch ein paar kritische Fragen beantwortet.

Ein Thema hatte im Verlauf der Ankündigung der nächsten WoW-Erweiterung „The War Within“ nämlich besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen: Der 3-Tage-Vorabzugang, den es gibt, wenn man sich die Epic Edition für stolze 90 € kauft.

Was wurde gesagt? Gleich eine der ersten Fragen beim Q&A ist: „Was denkt ihr zum 3-Tage-Vorabzugang?“

Der Game Director Hazzikostas hat dazu eine ausführliche Antwort gegeben:

Wir haben in den letzten Tagen viele Diskussionen zum Vorabzugang der Epic Edition gesehen. Der Ursprung davon war, dass wir uns angesehen haben, wo wir den einzelnen Editionen noch Wert hinzufügen können – und zwar auf allen Stufen. Bei der Base Edition ist das, im Vergleich zu Dragonflight, der Boost (…) und es enthält auch Dragonflight selbst, falls du das noch nicht besitzt. Wenn wir also den Wert der Grundversion erhöhen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass es auf den anderen Stufen etwas Lohnenswertes gibt.

Hazzikostas und sein Team haben sich dann verschiedene Optionen überlegt. Vor allem um Cosmetics und andere Features war es zuerst gegangen, doch ein Blick auf die Konkurrenz hätte es dann offensichtlich gemacht.

Eine Sache, die wir in der ganzen Industrie gesehen haben, ist die Option auf einen Vorabzugang und Beta-Zugang. Wir verstehen als Live-Spiel, als MMO, als kooperatives und kompetitives Spiel, dass es einige einzigartige Aspekte in Bezug auf den Vorabzugang gibt.

Hazzikostas führt weiter aus, dass es deswegen auch einige Einschränkungen in den Tagen des Vorabzuganges gibt. Das könne man schon jetzt im Kleingedruckten beim Kauf der Epic Edition sehen, aber er erklärte es noch etwas ausführlicher:

Wir versuchen wirklich alles, um sicherzustellen, dass das nur ein Vorsprung beim Leveln ist. Du kannst loslegen, dich auf den Weg zu Stufe 80 begeben, die Welt erforschen und die Story sehen. Aber mythische Dungeons, wöchentliche Quests, wöchentliche Spezialisierungs-Cooldowns, hochwertige Rare-Mobs mit epischer Belohnung – all diese Dinge, die sich nach einem langfristigen kompetitiven Vorteil anfühlen, sind während dieser ersten paar Tage nicht verfügbar.

Das sei eigentlich auch gar nicht so anders, wie es in World of Warcraft bisher schon üblich war, denn:

Die von euch, die [beim Launch jüngerer Erweiterungen] dabei waren, kennen das schon. Wenn man sich wirklich reinhängt beim Start einer Erweiterung, dann weiß man schon, dass all diese Dinge gesperrt sind – bis zum ersten wöchentlichen Reset.

Blizzard hatte diese Limitierungen schon früher eingeführt, damit in den ersten Tagen alle in ihrem Tempo spielen und vor allem die Story genießen können. Abschließend erklärt Hazzikostas dazu noch:

Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass zum Start von Saison 1 – wenn du zwei Spieler mit ähnlichem Spielstil hast, einer hatte Vorabzugang und einer nicht, dann solltest du keinen Unterschied in Bezug auf kompetitive Aspekte des Spiels erkennen können. Es soll zusätzlichen Wert bieten und gleichzeitig stellen wir sicher, dass es fair ist.

Warum ist der Vorabzugang umstritten? Der 3-Tage-Vorabzugang wird in der Community angeregt diskutiert. Während einige sich über diese Dreingabe freuen, gibt es aber auch kritische Stimmen. Viele sind der Ansicht, dass sie quasi zum Kauf der Epic Edition „gezwungen“ sind, wenn sie etwa mit ihrer Gilde zusammen leveln wollen oder direkt Handwerksmaterialien farmen möchten. Gerade bei den Materialien wie Kräutern oder Erzen sehen viele einen unfairen Vorteil.

Was haltet ihr von dem Vorabzugang und der Begründung des Game Directors?

