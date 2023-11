WoW hat noch nicht einmal Saison 3, aber der Chef spricht bereits über Saison 4

Blizzard ist transparent mit den Plänen für World of Warcraft. Die nächsten 2 Seasons stehen bereits fest – und vor allem die 4. wird wieder etwas Besonderes.

In World of Warcraft Dragonflight ist gerade der Patch 10.2 Wächter des Traums gestartet und die 3. Saison lässt noch eine Woche auf sich warten. Doch Blizzard hat bereits verraten, dass es auch eine 4. Saison geben wird – und das, obwohl gar kein großer Patch mehr erscheint. Wir verraten euch, was es damit auf sich hat.

Was wurde gesagt? In einem Beitrag im Subreddit von World of Warcraft meldete sich der Game Director von WoW, Ion Hazzikostas, zu Wort. Er stellte einige Dinge klar in Bezug auf die vierte Saison von Dragonflight, da es dort wohl zu Missverständnissen gekommen war. Vor allem in Bezug auf ein Dinar-System. Er schrieb:

Es wird definitiv ein Dinar-System in Saison 4 von Dragonflight geben. Wir glauben nicht, dass es zu großzügig in Saison 4 von Shadowlands war – es hat gut funktioniert.

Was ist das Dinar-System? Beim Dinar-System in Shadowlands konnten Spielerinnen und Spieler sich eine besondere Währung verdienen, die Dinare. Mit diesen konnte man sich, ganz ohne auf Drop-Glück hoffen zu müssen, alle möglichen Beute-Gegenstände direkt bei einem Händler kaufen. So konnte jeder garantiert das an Beute bekommen, was er auf jeden Fall haben wollte.

Wie sieht diese 4. Saison aus? Auch wenn wir die Details der 4. Saison von Dragonflight noch nicht kennen, können wir bereits einige Rückschlüsse daraus ziehen, wie es damals in Shadowlands ablief.

In Shadowlands wurden alle Raids der Erweiterung noch einmal „saniert“ und auf den aktuellen Stand gebracht. Es gab Belohnungen mit hohem Itemlevel, sodass alle Raids zueinander in Konkurrenz standen und es überall etwas Lohnenswertes gab.

Gleichzeitig gab es eine ganz neue Rotation an mythischen Dungeons, die zum großen Teil aus alten Erweiterungen bestanden. Da Blizzard diese Rotation bereits in Dragonflight ausprobiert hat, wäre es stattdessen möglich, dass man nur die Dungeons von Dragonflight nochmal zurückbringt – immerhin kommen die in Saison 3 fast gar nicht vor.

Bisher wissen wir nur, dass diese Saison auf jeden Fall stattfindet und wohl mit Patch 10.2.7 beginnen wird – also dem „Ende“ von Dragonflight.

Sobald es konkrete Informationen dazu gibt, werden wir darüber berichten.

Habt ihr Lust auf eine 4. Saison in World of Warcraft Dragonflight? Oder mögt ihr diese „Recycle-Saison“ nicht so gerne?