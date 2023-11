WoW: Patch 10.2 „Wächter des Traums“ ist live – das solltet ihr heute noch tun

Der neuste Patch für World of Warcraft ist live. Wir verraten euch, was euch erwartet und was ihr heute auf jeden Fall tun solltet.

Das Warten hat ein Ende, denn heute ist World of Warcraft Dragonflight in sein letztes großes Kapitel gestartet. Der neue Patch 10.2 Wächter des Traums ist live und bringt jede Menge neue Inhalte, um die Spielerinnen und Spieler wieder für einige Wochen zu unterhalten. Wir verraten euch, was im neusten Patch steckt und was für Aktivitäten ihr möglichst bald in Angriff nehmen solltet.

Was sollte man erledigen? Wie zum Start jedes neuen Patches, solltet ihr euch zu Beginn vor allem mit der Story auseinandersetzen. Sobald ihr einloggt und das Gebiet der Dracheninseln betretet, werdet ihr automatisch eine Quest von Merithra angeboten bekommen. Diese möchte, dass ihr in den Smaragdgrünen Traum eilt, um den neuen Weltenbaum Amirdrassil darauf vorzubereiten, in die Existenzebene von Azeroth überzugehen.

Schließt die Questreihen im Smaradgrünen Traum ab.

Sammelt Ruf bei der neuen Fraktion „Traumwächter“, um Ruhmstufen zu erreichen.

Nehmt an den neuen öffentlichen Events wie der „Superblüte“ teil.

Sammelt Schätze und besiegt seltene Feinde, für Belohnungen wie Reittiere, Pets oder neue Verwandlungen für Druiden.

Ihr könnt „klassisches Fliegen“ für die Dracheninseln freischalten

Mehr Details rund um Patch 10.2 haben wir hier für euch.

Wann startet der Raid? Wie üblich habt ihr noch eine Woche Zeit, um euch auf den Raid „Amirdrassil“ vorzubereiten. Denn erst am 15.11.2023 beginnt die dritte Saison von Dragonflight und damit auch der neue Raid. So solltet ihr genug Zeit haben, um euch die neue Zone in aller Ruhe anzuschauen und die Story zu erleben, bevor es gegen Fyrakk und die Bewohner der Feuerlande in das letzte große Gefecht von Dragonflight geht.

Ein besonders lukratives Item ist dabei eine neue, legendäre Zweihand-Axt, die es für alle Stärke-Klassen im Spiel gibt. Ihr könnt sie euch im Raid verdienen und werdet sie ziemlich sicher bis zur nächsten Erweiterung tragen.

Kommt da noch mehr? Ja. Auch wenn Patch 10.2 das letzte „große“ Update von Dragonflight ist, haben die Entwickler bereits angekündigt, dass noch weitere Patches folgen werden. Es soll noch einen Epilog geben, der die Geschichte abschließt und dann langsam hin zur Handlung der nächsten Erweiterung „The War Within“ führt. Außerdem gibt es auf jeden Fall noch eine Saison 4 (ähnlich wie in Shadowlands), in der alle Raids noch einmal relevant werden. So soll die Wartezeit bis zum nächsten Addon verkürzt werden und es noch genug zu tun geben.

Habt ihr schon in Patch 10.2 Wächter des Traums reingeschaut? Wie gefällt euch das neuste Update von WoW?