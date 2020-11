WoW-Chef erklärt: Nur weil ihr was wie irre spielt, mögt ihr es noch lange nicht

Der Chef von World of Warcraft, Ion Hazzikostas, erklärt, wie die Entwickler mit Zahlen umgehen. Und warum viel gespielte Inhalte nicht unbedingt beliebt sind.

In den vergangenen Tagen gab es eine Reihe von Interviews mit den Entwicklern von World of Warcraft. Während eines Gruppeninterviews sprach der Game Director Ion Hazzikostas über ein spannendes Thema. Es ging um die finanziellen Quartalsberichte von Blizzard und was die für eine Auswirkung auf die Entwicklung von WoW hätten. Die Antwort darauf war ziemlich interessant und zeigt, dass die Entwickler sehr genau wissen, was diese Daten bedeuten – und was nicht.

Monatliche Nutzer sind nur eine Zahl: Zuerst geht es darum, wie Entwickler die Zahlen aus dem vierteljährlichen „Earnings Call“ überhaupt interpretieren. Immerhin gibt es unter den Spielern immer wieder die Meinung, dass die Entwickler vor allem den Aktionären gefallen wollen und daher ein Spiel so designen, dass die Spieler dazu verdammt sind, möglichst viele Stunden darin zu verbringen. Hazzikostas erklärt dazu aber:

Mir ist klar, dass es die Meinung gibt, dass die Leute einen Finanzbericht hören, die Zahlen zum Spieler-Engagement wahrnehmen und dann denken, dass uns dies als Entwickler antreibt. Diese Zahlen werden mit der Investment-Community geteilt, weil sie eine Art sind, um Vergleiche zwischen mehreren Spielen und Franchises aufzustellen. Wie kommt man auf eine einzige Zahl, die den Erfolg von Candy Crush, Call of Duty, World of Warcraft und Overwatch umfasst? Gar nicht, du dampfst es auf Spielstunden oder tägliche aktive Nutzer herunter.

Ion Hazzikostas, der Game Director von World of Warcraft.

Entwickler wollen, was die Spieler wollen: Hazzikostas führt dann noch weiter aus, dass die finanziellen Interessen von Blizzard und die Interessen der Spieler deckungsgleich sind. Denn nur wer ein spaßiges Spiel erschafft, kann Leute auch dazu bewegen, dafür Geld auszugeben:

Am Ende sind unsere finanziellen Interessen und die Interessen der Spieler auf einer Linie. Wir wollen ein Spiel erschaffen, das zum spielen Spaß bereitet. Wir wollen ein Spiel erschaffen, auf das wir uns freuen, wenn wir einloggen können und ja, das bedeutet, dass wir ein Spiel erschaffen, bei dem ihr denkt, dass es das wert ist, dafür ein monatliches Abonnement zu bezahlen.

Außerdem würden Spiele-Entwickler sich über Lob und Zufriedenheit der Spieler massiv freuen. Es gibt für sie nichts Schöneres als zufriedene Spieler, die Spaß am Spiel haben:

Für alle Spiele-Entwickler fühlt es sich am besten an, wenn man in die sozialen Medien schaut, sich Streams anguckt, im Reddit liest oder mit Freunden spricht und Lob bekommt und sieht, dass die Leute Spaß an dem haben, in das wir unser Herzblut gesteckt haben. Zu hören, dass jemand acht Stunden die gleiche Sache gemacht hat und es die ganze Zeit gehasst hat … das ist in keinster Weise belohnend. Und es ist auch für das Unternehmen nicht finanziell lohnend.

Spielzeit bedeutet nicht Spielspaß: Die Entwickler sind sich auch bewusst darüber, dass reine Spielzeit kein Indikator dafür ist, ob eine Aktivität im Spiel auch Spaß macht. Nur weil Spieler etwas besonders intensiv spielen, heißt das nicht zwingend, dass es den Spielern auch Freude bereitet. Es könnte schlicht die effizienteste Methode sein, ein bestimmtes Ziel im Spiel zu erreichen oder wird als notwendig angesehen, um mithalten zu können.

Wir schauen uns solche Zahlen an, aber das sind eher Indikatoren dafür, womit Leute ihre Zeit verbringen. Wenn die Leute sich seltener einloggen und weniger spielen, dann könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass es nichts für sie zu tun gibt und dass sie weniger Gegenleistung für ihr Abonnement bekommen. Aber es bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass Spieler eine Sache unbedingt lieben, in die sie all ihre Zeit stecken.

Insel-Expeditionen waren nicht sehr beliebt. Viele Spieler mochten sie nicht.

Das ist die „Mechanar-Problematik“: Dass Zahlen nicht immer ein guter Indikator dafür sind, ob eine Mechanik im Spiel auch beliebt ist, zeigt sich auch an dem, was Hazzikostas als Mechanar-Problematik bezeichnet:

Wir machen seit Jahren darüber Witze, was wir das ‚Mechanar-Problem‘ nennen. Damals in The Burning Crusade war [die Mechanar] der beliebteste Dungeon im Spiel. Wenn wir den reinen Zahlen gefolgt wären, hätten wir jeden Dungeon wie die Mechanar machen sollen. Es war der kürzeste und leichteste Dungeon und hatte die beste Rate von Marken pro Stunden, weshalb jeder ihn gespielt hat. Aber nur, weil Leute Insel-Expeditionen für Wochen gelaufen sind, um Artefaktmacht zu grinden, sagt uns das nicht, dass Insel-Expeditionen ein Erfolg waren. Wir wissen, dass es hier viel Bedarf für Verbesserungen gibt.

Damals in The Burning Crusade gab es für den Besuch von heroischen Dungeons noch Marken und Abzeichen, mit denen Spieler sich Ausrüstung kaufen konnten. Der schnellste Weg, an diese Abzeichen zu kommen, war die Mechanar, weshalb viele nur noch diesen Dungeon spielten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass Mechanar besonders gut oder spaßig war, sondern einfach nur besonders effizient beim Erreichen eines bestimmten Ziels.

Ein Spiel soll Spaß machen: Hazzikostas beendet die Antwort mit der Aussage, die so manch einem Spieler Hoffnung machen dürfte:

Am Ende des Tages wollen wir ein Spiel erschaffen, das Spaß und Freude bringt mit einer Auswahl an Aktivitäten für alle Spielstile, die Spieler auch erfüllend finden.

Ob das mit Shadowlands gelungen ist, werden die Spieler in wenigen Tagen selbst herausfinden, denn schon am 24. November geht es in die Schattenlande.