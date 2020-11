Treffen wir Arthas in Shadowlands? Der WoW-Chef antwortet

Wer sich also auf einen kleinen Feierabendplausch mit dem einstigen Prinzen von Lordaeron gefreut hat, der dürfte in den Schattenlanden enttäuscht werden. Schade, wenn man doch bedenkt, dass seine Schwester Calia langsam eine größere Rolle zu spielen beginnt.

Das ist eine schwierige [Frage]. Wir wollen mit Arthas sehr vorsichtig sein. Wir wissen, dass er vermutlich der ikonischte Charakter in der ganzen Geschichte von Warcraft ist. Seine Geschichte und die Macht, die er genutzt hat und die ihn beeinflusst haben, sind auf jeden Fall stark mit der Geschichte der Schattenlande und dem, was wir über den Kerkermeister lernen werden, verbunden.

Nur noch wenige Tage, bis die neue WoW-Erweiterung Shadowlands an den Start geht. Die Schattenlande haben schon im Vorfeld viel Aufsehen erregt, denn die coolen Cinematics kamen bei den Fans gut an. Vor allem „Nachleben: Bastion“ sorgte für Aufregung. Denn es zeigte nicht nur den Helden Uther Lichtbringer in seiner neuen Rolle, sondern offenbarte auch das Schicksal von Arthas Menethil, dem einstigen Lichkönig.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 6 × = forty two

Insert

You are going to send email to