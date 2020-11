Sagt mal, freut ihr euch eigentlich auf WoW: Shadowlands?

Der Release des neuen Addons Shadowlands von World of Warcraft steht vor der Tür. Aber wie sieht es mir eurer Vorfreude darauf aus? Erzählt es uns.

Worum geht’s hier? Bis zum Release des neuen Addons Shadowlands von WoW verbleibt weniger als eine Woche. Am 24. November werden sich die Spieler auf ihre eigene Reise durch die Schattenlande begeben und alle Inhalte der Erweiterung spielen können.

Doch Shadowlands scheint bei einigen von euch wenig Begeisterung auszulösen. In den Kommentaren unter unseren Artikeln lesen wird oft Skepsis gegenüber dem Addon oder fehlendes Interesse an den Inhalten. Auch auf unserer WoW-Facebook-Seite waren die Spieler in den Kommentaren von Shadowlands nicht überzeugt.

Ich spiele WoW seit 15 Jahren und ich Spiele jedes Addon meistens so 3-4 Monate. Außer Legion, das hat mich länger gefessel. Aber zum ersten mal verspüre ich keine Lust auf die Erweiterung… […] MeinMMO-Leser Muchtie

Dabei bringt das Addon durchaus Features, die gut ankommen und generell ist die Community Shadowlands eher positiv gegenüber eingestellt. Dazu gehören zum Beispiel der Dungeon Torghast oder die Rückkehr von lang vermissten Klassenfähigkeiten, die auch hier auf MeinMMO in den Kommentaren begrüßt wurden.

Klingt sehr cool. Gefällt mir. Momentan zocke ich zwar kein WoW mehr, aber Shadowlands klingt sehr interessant. BfA fand ich schon sehr verführerisch, blieb aber fern, da mir die Inhalte für Einzelspieler bzw. Kleingruppen doch irgendwie zu mau waren. MeinMMO-Leser Corbenian unter dem Artikel zu Torghast

Wir wollen daher wissen: scheint es nur, als ob sich keiner auf Shadowlands freut oder ist es wirklich so? Also erzählt uns: Wie steht ihr gerade zum neuen Addon? Was gefällt euch daran und was nicht?

Wie kann ich abstimmen? Eure Stimmen könnt ihr wie immer in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Jeder kann dabei nur ein Mal abstimmen. Ihr könnt eure Wahl auch nicht wieder rückgängig machen, also achtet darauf, auf welche Option ihr klickt.

Die Umfrage endet am 20. November.

Viel Spaß beim Abstimmen!