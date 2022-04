WoW: 54 % mögen Dragonflight, doch viele können gar nichts damit anfangen

Wird Dragonflight die große Rettung für World of Warcraft? Viele von Euch sind positiv eingestellt – aber die Kritiker stellen viele Fragen.

Knapp eine Woche ist die Ankündigung der nächsten Erweiterung von World of Warcraft nun her. Zusammen mit einem aufwändigen CGI-Trailer wurde über die ersten Features von „Dragonflight“ gesprochen. Wir haben daraufhin direkt eine Umfrage gestartet und wollten herausfinden, wie Dragonflight denn bei euch, den Lesern von MeinMMO, ankam.

Ihr habt zahlreich an der Umfrage teilgenommen – mehr als 2.000 Stimmen fanden sich dazu und zeichnen ein recht eindeutiges Bild: Die meisten WoW-Fans sind positiv gestimmt, aber es gibt auch Kritik.

27 % sind eher positiv eingestellt

Ganz knapp vorne lag die Antwortmöglichkeit „Eher gut“ – mit insgesamt 556 Stimmen. Dieser Teil sieht der kommenden WoW-Erweiterung positiv entgegen, hat aber noch einige Kritikpunkte oder ungeklärte Fragen, die den Gesamteindruck noch trüben (oder verbessern) könnten.

So schreibt EliazVance:

Nach bald zwei Jahrzehnten mit WoW habe ich gelernt, dass „große Addon-Features“ grundsätzlich enttäuschen. Was jedoch nie enttäuscht, sind die Gebiete, das Gameplay, Dungeons, Raids und für mich persönlich […]: PvP. Entsprechend freut es mich, dass man diesmal lieber an Kernfeatures feilt. Dann gibt es in den folgenden Patches hoffentlich auch öfter mal langfristige Verbesserungen, statt wieder nur 2 Jahre lang das Addon-Feature zu reparieren, das kurz darauf ohnehin fallengelassen wird. Kurzum: Bin ich gehyped? Noch nicht. Aber ich freue mich dennoch. Ich freue mich über die Aussicht auf mehr World of Warcraft, Detailverbesserungen und neue Geschichten. […]

Ähnlich sieht es auch Leyaa, die noch einige Bedenken äußert:

[…] finde ich die Erweiterung bislang solide, mehr aber auch nicht. Optik der Dracthyr gefällt mir ganz gut. Drachenreiten passt sicher in die Erweiterung, wird danach aber sicher wieder ad acta gelegt – weshalb meine Motivation für WoW im Allgemeinen nicht so hoch ist. An Klassen und Talenten wird die ganze Zeit rumgewerkelt. UI-Überarbeitungen schaue ich noch skeptisch entgegen. Das aktuelle Interface hat Charme und ist von der Optik her über die Jahre weitestgehend so geblieben. Ich hoffe, die neuen Änderungen brechen nicht dermaßen mit dem Stil, nur um „neu“ und „frisch“ zu wirken“.

Dragonflight hat viele direkt überzeugt – aber eben nicht alle.

27 % sind komplett überzeugt

Ebenfalls mit 27 %, aber 4 Stimmen weniger (552 Stimmen), ist die Antwortmöglichkeit „Sehr gut, alle meine Erwartungen sind vollkommen erfüllt“ vertreten. Etwas mehr als ein Viertel zeigt sich also begeistert vom neuen Cinematic und den vorgestellten Inhalten. Besonders die Überarbeitung der Talente, die neue Klasse und eine Rückkehr zu eher traditionellen Thematiken wird hier gelobt.

Interessant ist, dass die „rein positiven“ Stimmen, obwohl sie 27 % ausmachen, nur wenig in den Kommentaren vertreten waren.

So schrieb Yakup Caner auf Facebook etwa (nachdem wir 12 Smilies aus dem Kommentar entfernt haben):

Ich freu mich drauf!!! Bin mega aufgeregt!!! Aber!!! Ich hoffe, die Entwickler nehmen sich so viel Zeit, wie es geht, damit es gut wird …

Generell scheint das bei vielen Fans die größte Sorge zu sein, dass das Addon am Ende überhastet erscheint. Denn auch Christian Heeger meint:

Hört sich bis jetzt sehr gut an. Ich hoffe, die lassen sich Zeit dafür, damit es dann auch gut wird.

18 % sind unentschlossen

Sowohl gute als auch schlechte Aspekte sehen immerhin noch 18 % (366 Stimmen) in Dragonflight. Für sie hatte die Vorstellung ein paar gute Punkte, während andere schlecht oder langweilig wirkten. Immer mal wieder wurde das Cinematic kritisiert, das für Viele eher zu den schlechteren Videos gehört. Aber auch die Features spalten einige Fans – manche hätten sich mehr Neuerungen gewünscht.

Phinphin schreibt dazu in unseren Kommentaren:

Teils, teil. Ein paar nette Ideen zu haben, reicht nicht aus, wenn die Ideen schlecht umgesetzt werden. Und gerade Blizzard hat bei den Erweiterungen öfter bewiesen, dass selbst die großen (gut klingenden) Erweiterungs-Features häufig sehr undurchdacht sind. Die Ankündigung empfand ich als sehr oberflächlich. Zu sagen, man hört auf die Community, und dann ein paar Brocken hinzuwerfen, reicht mir nicht aus. […] Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das, was gezeigt wurde, nur ein Bruchteil der Überarbeitung ausmacht oder die vorgestellten Änderungen so tiefgreifend sind, dass sie massive Auswirkungen auf das Gameplay haben.

9 % finden nichts Gutes an Dragonflight

Mit 9 % und 180 Stimmen gibt es aber auch einen Teil unserer Leser, der absolut nichts Gutes an Dragonflight findet. Für sie war die ganze Ankündigung Müll und nur ein Zeichen dafür, dass es mit World of Warcraft weiter bergab geht. Die versprochenen Features lösen keine Freudensprünge aus und grundsätzlich traue man sich zu wenig. Dass das Fliegen wegfällt, stößt einigen sauer auf und auch das neue Volk der Dracthyr spricht nicht alle an:

So schreibt Koronus:

Die Dracthyr sind für mich hässlich und eine temporäre Verwandlung in einen Dragonspawn hätte besser gepasst. Auch gefällt mir nicht, dass man einen neuen Drachen dort braucht. Ich habe mir zum Beispiel die unverdorbene Leerenschwinge mit Mühe geholt und dann darf ich die dort nicht mal nutzen.

Etwas drastischer formuliert es Junior GreyFivenine auf Facebook:

Jedes Mal der gleiche Kack. Wird einen Monat maximal halten und dann war es das wieder.

Die Dracthyr als neues Volk und neue Klasse – die Meinungen sind gemischt.

9 % sind eher negativ

Mit ebenfalls 9 %, aber 5 Stimmen weniger (175 Stimmen) sind auch einige WoW-Veteranen „eher negativ“ eingestellt, haben aber noch einen Funken Hoffnung. Zwar hat sie die Ankündigung nicht überzeugt und vieles wirkt eher störend, aber man will sich die Möglichkeit offenhalten, noch überzeugt zu werden. Auch dass es in vielen Aspekten noch eine große Ungewissheit gibt, dämpft die Erwartungen. Ebenfalls in der Kritik steht die Optik der Dracthyr – die passt bei einigen einfach nicht in die Spielwelt von WoW oder wirkt „billig“.

Nico schrieb etwa:

Bin da sehr leicht negativ eingestellt. Die Welt sieht zwar cool aus, aber das hat sie eigentlich immer. Neue Rasse ist in Ordnung. Neue Klasse auch gut, wenns mich persönlich weniger interessiert. Talente und Berufe ist natürlich schonmal gut, aber dafür gibt es zu wenig Informationen dazu. Vor allem, wie gut sind die Talentbäume balanced? Machen die Berufe trotz Spezialisierung nun auch längerfristig Sinn? Und ansonsten gibt es nun nichts, wo ich sagen würde, dass es mich begeistert. Es sind halt noch sooo viele Fragen offen.

10 % wollen sich noch keine Meinung bilden

Die verbleibenden 10 % (208 Stimmen) haben sich noch keine Meinung zu Dragonflight gemacht. Sie können entweder mit dem bisher gezeigten zu wenig anfangen oder wollen noch abwarten, bis sie selbst Hand an die Erweiterung legen können. Immerhin kann auf dem Papier vieles toll und spaßig klingen, das sich im Endeffekt dann doch eher als lästig herausstellt.

Was wir von MeinMMO zur Ankündigung halten, haben wir im Podcast erklärt:

Die Tendenz ist positiv, aber viele Spielerinnen und Spieler wollen noch überzeugt werden

Zieht man die Zahlen der verschiedenen Kategorien zusammen, ergibt sich daraus ein interessantes Gesamtbild:

54 % sind der Erweiterung eher positiv oder sehr positiv gegenüber eingestellt.

28 % sind sich unsicher oder haben noch keine feste Meinung.

18 % sind negativ oder sehr negativ eingestellt.

Damit hat Dragonflight mehr als die Hälfte der Teilnehmer bereits soweit überzeugt, dass sie dem Addon auf jeden Fall eine Chance geben werden. Allerdings sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass etwas mehr als jeder vierte Spieler noch skeptisch oder unsicher ist, während rund ein Fünftel der WoW-Fans nur wenig oder gar nichts mit Dragonflight anfangen können. In den kommenden Wochen und Monaten muss Blizzard zeigen, dass sie auch die Skeptiker überzeugen können.

Der offenbar bald anstehende Launch eines Alpha- und Beta-Tests könnte ein guter Weg sein, um mehr Klarheit zu schaffen und auch die Antworten zu liefern, deren Fragen bisher unbeantwortet blieben. Für die Beta von Dragonflight könnt ihr euch hier anmelden.

Hättet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet? Oder hättet ihr gedacht, dass Dragonflight deutlich besser oder schlechter abschneidet?