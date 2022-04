WoW Dragonflight: Die Alpha startet früher als gedacht, ist schon auf den Servern

Die erste Alpha von Dragonflight steht wohl in den Startlöchern. Die Version 10.0 von World of Warcraft ist bereits aufgetaucht.

Als vor einigen Tagen die nächste Erweiterung zu World of Warcraft vorgestellt wurde, glaubten viele, dass Dragonflight noch lange auf sich warten lässt. Immerhin gab es nur wenig Gameplay zu sehen und das war zumeist ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung noch nicht weit vorangeschritten ist.

Allerdings könnte es sich hier um einen Irrtum gehandelt haben. Denn die Alpha von Dragonflight steht wohl schon in den Startlöchern.

Was ist passiert? Die Kollegen von wowhead haben eine Änderung an den verschiedenen Servern bemerkt. Der interne „wowdev server“ wurde mit einer neuen Version von World of Warcraft versehen. Die Version wechselte von 9.2.5 auf 10.0 – das ist die Versionsnummer für die kommende Erweiterung „Dragonflight“.

Zwar ist der Server und die darauf liegenden Daten noch verschlüsselt, sodass Data Mining nicht möglich ist, doch alleine das Updaten des Servers deutet darauf hin, dass der Alpha-Test zu Dragonflight wohl schon bald beginnen wird.

Wann genau geht es los? Einen konkreten Termin zum Start der Alpha gibt es noch nicht. Wenn Blizzard sich an den Ablauf vorherige Erweiterungen hält, dann gibt es zuerst eine „Friends&Familiy“-Alpha, bei der die Familien und enge Freunde der Entwickler schonmal reinschnuppern dürfen. Allerdings dauert diese Phase in aller Regel nicht lange an und kurz darauf werden auch Streamer und Pressevertreter eingeladen, bevor auch die gewöhnlichen Spieler in Wellen eingeladen werden.

Sobald Dragonflight in irgendeiner Version spielbar ist, werden wir natürlich darüber berichten.

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Wie kann man mitspielen? Wer selbst einen Blick auf Dragonflight werfen will, bevor es offiziell erscheint, der sollte sich mit seinem Battle.net-Account für die Beta anmelden. Wie das funktioniert, haben wir in dem Beitrag zur Beta-Anmeldung von Dragonflight ausführlich erklärt.

Beachtet allerdings, dass es keine Garantie gibt, dass ihr nach einer Anmeldung auch in die Beta kommt – es besteht lediglich die Chance auf eine Teilnahme.

Freut ihr euch schon auf die Alpha und Beta von Dragonflight? Oder wollt ihr lieber direkt auf den vollständigen Release warten und euch möglichst nicht spoilern?