WoW gibt Draenei nach Jahren das, was sie wollten – und einige von euch werden es hassen

Draenei bekommen in World of Warcraft neue Anpassungen. Sie können künftig den Look von finsteren Man’ari Eredar annehmen.

World of Warcraft hat bereits in Shadowlands damit begonnen, den Helden von Azeroth immer mehr Möglichkeiten der Anpassung zu spendieren. Obwohl in Patch 10.1.7 der Fokus klar auf den Nachtelfen und den Untoten liegt, kann sich auch ein anderes Volk über Neuerungen freuen: Die Draenei.

Was erhalten Draenei? Die Dataminer von wowhead haben in den Spieldaten von Patch 10.1.7 einen Erfolg gefunden, mit dem Namen „Seeing Red“. Bei Abschluss des Erfolgs schaltet man für Draenei-Charaktere neue Anpassungen frei: Den Look der Man’ari-Eredar.

Eredar, die sich der Fel-Magie zugewandt haben, nennt man “Man’ari Eredar”.

Was sind Man’ari-Eredar? Man’ari-Eredar gehören eigentlich zum gleichen Volk wie die Draenei, nämlich zu den Eredar. Allerdings hat sich das Volk vor vielen Tausend Jahren aufgespalten, als Sargeras nach Argus kam und die Eredar für die Brennende Legion rekrutieren wollte. Die Eredar, die von Argus flohen, wurden zu den „Draenei“. Die Eredar, die den Pakt mit Sargeras eingingen, wurden mit dem „Geschenk der Teufelsmagie“ ausgestattet und zu Man’ari-Eredar.

Im Gegensatz zu den Draenei haben die Man’ari-Eredar eine andere Hautfarbe. Zumeist werden sie rot oder gemischt mit blau dargestellt. Genau diese Anpassungen gibt es künftig für Draenei.

Warum ist das kontrovers? Man’ari-Eredar sind seit vielen Jahren so etwas wie die klaren Antagonisten im Warcraft-Universum. Sie stehen für viele als das pure Böse und sind nicht mit dem Licht zu vereinbaren – etwas, das den Draenei besonders wichtig ist, selbst wenn das am Ende von „Legion“ einen kleinen Knacks bekommen hat.

Allerdings bleibt wohl abzuwarten, wie Blizzard diese neuen Anpassungen begründet. Aus dem Erfolg geht allerdings bereits hervor, dass es zumindest eine Questreihe geben wird, in der man Velen helfen muss. Es wäre denkbar, dass sich hier eine Gruppe reumütiger Man’ari der Allianz oder zumindest den Draenei anschließt.

Was haltet ihr von dieser Neuerung für Draenei? Eine gute Sache für mehr Anpassung? Oder geht das zu weit vom Gedanken der Allianz und der Draenei weg?