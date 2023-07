In WoW müsst ihr aufpassen, dass der größte Emo keine Freundin bekommt

Wenn es um die Zukunft geht, muss die Liebe manchmal hinten anstehen – auch in World of Warcraft. Und ihr müsst verhindern, dass Illidan mit Tyrande zusammenkommt.

Im nächsten Patch von World of Warcraft, dem Update 10.1.5 Risse in der Zeit, geht es ein wenig turbulent zu – gerade in Bezug auf die Zeitlinien. Denn die sind mal wieder von den Ewigen ins Chaos geschleudert und drohen, jetzt auch die Realität unsicher zu machen. Eine Quest ist dabei besonders amüsant. Denn anstatt überwiegend „Gutes“ zu vollbringen, müsst ihr etwas anderes garantieren: Illidan Sturmgrimm darf niemals eine Freundin haben!

Was stimmt in der Zeitlinie nicht? In der fehlerhaften Zeitlinie ist Tyrande nicht mit Malfurion zusammen, sondern gerade auf einem Date mit Illidan. Vor dem Krieg der Ahnen hatte Tyrande sich noch für keinen der beiden Brüder entschieden, aber beide waren verliebt in sie. In der „wahren“ Zeitlinie entscheidet sich Tyrande letztendlich für Malfurion.

Während der Quest hat der spätere Dämonenjäger seinen Bruder offenbar ausgetrickst. Illidan hat ein Gedicht gefunden, das Malfurion für Tyrande geschrieben hat. Anstelle seines Bruders hat er ihr das Gedicht vorgetragen und nun selbst die Lorbeeren für das schöne Gedicht eingeheimst.

Im Laufe der Quest müsst ihr Tyrandes Lieblingsblumen sammeln und Malfurion den Mut zusprechen, auf die beiden zuzugehen und Illidans Täuschung aufzudecken.

Letztlich „löst“ ihr das Problem und Tyrande zieht mit Malfurion von dannen. Bildquelle: wowhead

Damit konfrontiert, gesteht Illidan zwar, dass das Gedicht nicht von ihm stammt, aber „dennoch jedes Wort seinen Gefühlen entspricht“. Tyrande zeigt sich davon allerdings wenig beeindruckt und zieht anschließend mit Malfurion ab, um das Date mit ihm fortzuführen.

Ein bisschen ironisch ist natürlich, dass Malfurion die Blumen nicht selbst sammelt, sondern wir das für ihn übernehmen. Da ist der Unterschied zum Vortragen eines falschen Gedichts auch nicht sooo groß …

Einen Trailer für den Patch 10.1.5 gibt es auch bereits:

Warum ist das für die Zeitlinie wichtig? Dass Illidan von Tyrande zurückgewiesen wird, ist nicht nur für das Schicksal von Azeroth, sondern den ganzen Kosmos relevant. Denn nur aufgrund der Zurückweisung, täuscht Illidan daraufhin vor, sich der Legion anzuschließen. Er ist nämlich davon überzeugt, so die Macht zu erlangen, um die Legion bezwingen zu können.

Er erlangt dabei die Kräfte, die ihn später zum ersten Dämonenjäger machen sollten. Wichtiger noch, durch die spätere, erneute Ablehnung nicht nur von Tyrande sondern auch Malfurion wird er für 10.000 Jahre eingesperrt und fasst dabei den Entschluss, die Legion nicht nur auf Azeroth, sondern im ganzen Kosmos zu bezwingen.

Letztendlich münden seine Bemühungen am Ende der Erweiterung „Legion“ in der Gefangennahme von Sargeras, dem gefallenen Titan und Anführer der Legion.

All das wäre nicht geschehen, wenn er niemals von Tyrande abgewiesen worden wäre.

Eine andere Questreihe wurde vor dem Release des Patches umgeschrieben: Sie war einfach zu hart.