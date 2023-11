WoW: Dracthyr verlieren ihre Volksfähigkeit im nächsten Patch – Aber ihr werdet es lieben

Das neuste Volk in World of Warcraft verliert einen wichtigen Bonus. Das ist aber gar nicht so schlimm – denn es gibt was als „Ersatz“.

Auch wenn die größten Inhalte von WoW: Dragonflight inzwischen verfügbar sind und es keine neuen Raids oder Dungeons mehr gibt, haben die Entwickler noch ein paar Patches geplant. Das Update 10.2.5 Seeds of Renewal bringt ein paar größere Änderungen – und auch Dracthyr sind davon betroffen. Die Rufer verlieren nämlich eine ihrer Volksfähigkeiten und das noch in der gleichen Erweiterung, in der die Fähigkeit überhaupt eingeführt wurde.

Den Trailer zum aktuellen Patch seht ihr hier:

Was wird entfernt? Die Volksfähigkeit „Bekannter Himmel“ („Familiar Skies“) wird mit dem Patch 10.2.5 aus dem Spiel entfernt. Dieser Bonus hat bisher dafür gesorgt, dass die Abklingzeit von „Segeln“ um eine Minute verringert wird, wenn der Dracthyr sich auf einem Kontinent befindet, den er vollständig erforscht hat.

Wer jetzt an einen Nerf denkt, begeht allerdings einen Fehler. Denn die Abschaffung dieser Volksfähigkeit geht mit einer ziemlich großen Änderung einher, die eindeutig positiv ist.

Was ändert sich noch für Dracthyr? Mit Patch 10.2.5 weitet Blizzard das Drachenreiten auf andere Reittiere aus und bringt es dazu in die alte Welt. Damit einher geht jedoch auch eine Änderung an den Dracthyr. Sie können künftig in voller Geschwindigkeit das Drachenreiten benutzen und sich damit selbst in die Lüfte schwingen. Bisher konnten sie das nur in einer eingeschränkten Variante.

Künftig profitieren die Dracthyr und ihr „Segeln“ von sämtlichen Talenten des Drachenreitens.

Gleichzeitig wird die Abklingzeit eurer Segeln-Fähigkeit auf 10 Sekunden reduziert. Daher ist auch die Volksfähigkeit „Bekannter Himmel“ gar nicht mehr notwendig.

Sobald ihr als Dracthyr die Intro-Quest auf der Verbotenen Insel (die Einstiegsquest für Dracthyr) gespielt und auf den Dracheninseln das Drachenreiten im ersten Gebiet freigeschaltet habt, wird euer Segeln aufgewertet.

Beachtet allerdings, dass das Flugtempo des Drachenreitens in der alten Welt ein wenig gedrosselt wird, da die alten Kontinente schlicht zu klein sind, um dort die volle Geschwindigkeit des Drachenreitens sinnvoll implementieren zu können.