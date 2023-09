WoW Classic: Twitch-Streamer zeigt die dümmste Methode, einen HC-Charakter auf Level 60 zu verlieren

In WoW Classic HC kann man den eigenen Charakter leicht verlieren. Doch während eines Dungeon-Runs einen zweiten Charakater zu spielen, braucht besonders viel Mut.

WoW Classic Hardcore ist seit einigen Wochen live und zahlreiche Spielerinnen und Spieler haben auf dem Weg zur Maximalstufe bereits ein unerwartetes Ende gefunden. Allein am ersten Wochenende starben zahllose Helden von Azeroth einen unrühmlichen Tod.

Doch wo so frühe Tode noch zu verkraften sind, ist ein späteres Ableben deutlich bitterer. Gerade auf Stufe 60, wo man viele Tage in den Charakter investiert hat, tut ein Ableben besonders weh.

Noch schmerzhafter wird es nur, wenn der Tod durch eigene Fehler zustande kam, wie etwa im Beispiel des Streamers Graysfordays.

Twitch-Streamer ist auf dem Zweit-Account, als es passiert

Was ist passiert? Der Streamer Graysfordays war offenbar mit nur einem Charakter in WoW Classic HC nicht ausgelastet. Während er mit einer Gruppe im Dungeon „Obere Schwarzfelsspitze“ unterwegs war, spielte er nebenbei auf einem zweiten Account auch noch einen frischen Nachtelfen.

Plötzlich kommt Panik auf. Während er seinen Nachtelfen spielt, hört er das gefürchtete Geräusch geschlüpfter Drachenwelpen und wechselt auf seinen Haupt-Account. Er sieht, wie das Jäger-Pet im gefürchteten Drachen-Ei-Raum eingedrungen ist, welcher auch schon das legendäre „Leeroy Jenkins“-Meme hervorgebracht hat.

Druide bekommt Panik, als das Jäger-Pet aggro zieht

Graysfordays verwandelt sich daraufhin in einen Bären, um seine Überlebenschance zu erhöhen und gegen die Welplinge zu kämpfen. Doch die ganze Gruppe ist nicht im gleichen Raum wie er und ausgeschlossen.

Langsam kommt Panik auf, während seine Lebenspunkte herunterticken.

Die Gruppe versucht zwar, Graysfordays zu unterstützen, doch gelingt es nicht, Zauber durch das geschlossene Tor zu wirken oder anderweitig in den Kampf einzugreifen. In Panik schreit er noch “DO SOMETHING” – also “Macht doch was!” Graysfordays stirbt – und das wenige Stunden, bevor er beim ersten „Molten Core“-Hardcore-Run mitlaufen wollte.

Besonders bitter: Wäre Graysfordays einfach in Verstohlenheit geblieben, dann hätte er den Vorfall wohl überlebt, da bisher nur das Jäger-Pet auf sich aufmerksam gemacht hatte. Erst die Verwandlung in einen Bären offenbarte Graysfordays und sorgte dann dafür, dass die Drachen-Welplinge auch über ihn herfielen.

“Respektlos gegenüber den Mitspielern

So reagiert die Community: Die allgemeine Stimmung in der Community lässt sich am besten mit einem „Das hat er verdient“ zusammenfassen. Die meisten können es kaum fassen, dass jemand während eines Dungeon-Besuchs nebenbei noch einen zweiten Charakter spielt. Das wäre nicht nur fahrlässig und gefährlich dem eigenen Charakter gegenüber, sondern auch einfach respektlos für die anderen 9 Spielerinnen und Spieler. Einige Meinungen aus dem entsprechenden Reddit-Beitrag:

„Das Beste daran ist, dass es so aussieht, als wäre alles okay gewesen, wenn er einfach im Stealth geblieben wäre.“

„Rausgetabbt, um einen Charakter unter Stufe 10 zu leveln, während er einen Dungeon läuft? Verdient.“

„Sieht so aus, als wären beide seine Charaktere gestorben. TUT DOCH ETWAS!“

Eine Lektion, die der Streamer offenbar gelernt hat – denn im Nachhinein sah er ein, dass es allein sein Verschulden war.