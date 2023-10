„Wenn du mich meldest, melde ich dich auch“ – eine alberne Drohung. Aber Bots in World of Warcraft Classic sitzen am längeren Hebel und ziehen das auch durch.

In World of Warcraft Classic gibt es vor allem ein Problem und das sind die Bots. Sie ruinieren nicht nur die Wirtschaft des Spiels und sorgen für absurd hohe Preise etwa bei „GDKP“-Runs, sondern auch für eine Verknappung der Ressourcen oder machen echten Spielern diese streitig.

Die einzige Chance gegen diese Bots ist es, diese immer wieder zu melden und zu hoffen, dass Blizzard eine Sperre ausspricht.

Was ist das Problem? Manche Spieler wollen sich sicher sein, dass sie auch wirklich einen Bot melden und schreiben die verdächtigen Charaktere zuvor an. Das erweist sich jedoch als Fehler – denn damit beginnt ein Kampf, den normale Spielerinnen und Spieler nur verlieren können.

Sobald man einen als Bot verdächtigen Spieler angeschrieben hat, drehen diese den Spieß einfach um. Sie melden mit ihren zahlreichen Bot-Accounts einfach den echten Spieler, der sich kurz darauf einer Sanktion gegenüber sieht. Das sind in der Regel temporäre Sperren.

Ein Beitrag im Subreddit von WoW Classic diskutiert das Thema, auch wenn der ursprüngliche Autor seinen Beitrag inzwischen gelöscht hat.

Gibt es automatisierte Banns? Auch wenn Blizzard immer wieder bestreitet, dass es automatisierte Sanktionen gibt, zeigt die Realität doch ein anderes Bild. Häufig gab es in der Vergangenheit schon Videos von Streamern oder großen Gilden, die quasi „auf Zuruf“ einen Spieler gebannt haben. Sobald eine bestimmte Menge an Spielern einen Charakter wegen eines Vergehens meldet, wird der Account automatisch für eine Weile gesperrt.

Was kann man dagegen tun? Die einzige Möglichkeit, die aktuell besteht, ist es, verdächtige Charaktere nicht vorher anzuschreiben, sondern sie einfach auf (begründeten) Verdacht hin zu melden. Wer die Bot-Accounts anschreibt, riskiert damit nur, dass man selbst zur Zielscheibe wird.

Wer Bots melden will, sollte diese also am besten einen Augenblick beobachten, dann anklicken und einfach per Rechtsklick melden. Ein Anflüstern könnte sich nachteilig auswirken.

Ähnliche Probleme gab es aber auch im modernen WoW: Dragonflight. Dort wurden Handwerker, die sich nicht einem gierigen Kartell beugten, ebenfalls einfach zum Schweigen gebracht.

Ein Spieler hat in WoW Classic kürzlich etwas ganz Besonderes geschafft: Er ist nackt und ohne Talente Stufe 60 geworden.