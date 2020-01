Die Entwickler von World of Warcraft Classic planen einige Anpassungen am Alteractal. Ob das die Probleme alle beheben wird?

In WoW Classic ist seit einigen Monaten wilde PvP-Action angesagt, doch so richtig glücklich waren viele Spieler darüber nicht. Im Alteractal wird quasi kaum PvP gespielt und wenn doch, dann kommt es häufig zum Campen von Friedhöfen oder anderen unerwünschten Verhaltensweisen. Auch Premade-Gruppen, die ein Schlachtfeld starten lassen, dann aber nicht teilnehmen, sind ein Problem.

Jetzt hat Blizzard einige Änderungen bekanntgegeben, die schon bald für Ordnung sorgen sollen.

So ändert Blizzard PvP und das Alteractal in WoW Classic

Blizzard hat gleich mehrere Änderungen geplant, die allerdings zu unterschiedlichen Zeiten live gehen werden. Einige kommen bereits mit dem Hotfix, andere erst mit leichter Verzögerung bei den Wartungsarbeiten am kommenden Mittwoch.

Das ändert sich mit dem Hotfix: Ehrlose Ziele sind künftig nicht länger plünderbar. Das soll dafür sorgen, dass es noch weniger Gründe gibt, die andere Fraktion am Höhleneingang zu campen. Wenn diese nun keine Gegenstände für die Quests im Alteractal mehr droppen, lohnt es sich kaum noch, die Spieler zu töten. Schon zuvor hatte Blizzard aus den Spielern in der Höhle ehrlose Ziele gemacht, doch das genügte offenbar nicht.

Das ändert sich mit den Wartungsarbeiten: Blizzard geht nun endlich das Problem der Gruppenanmeldung an und lockert hier die Regeln ein wenig. Zugleich wird es für Spieler außerhalb der Gruppe allerdings schwerer, sich zu koordinieren, um mit mehreren Gruppen einem Schlachtfeld beizutreten. Die Änderungen im Detail sind:

Es ist nun möglich, sich als Gruppe mit bis zu 5 Spielern für das Alteractal anzumelden. Wenn eine Gruppe sich gemeinsam anmeldet, landen sie im gleichen Schlachtfeld.

Das „Schlacht beitreten“-Fenster zeigt nun keine Nummer mehr hinter dem Schlachtfeldnamen an.

Es wird eine Einstellung behoben, die dafür sorgte, dass das Alteractal mit weniger als 20 Spielern auf einer Seite beginnen konnte.

Weitere Änderungen kurz darauf: Im Anschluss daran gibt es noch eine letzte Änderung. Blizzard stellt hier die abnehmende Wirkung beim Töten von Gegnern auf den Wert zurück, der zu Patch 1.12 passt.

Bisher war es so, dass das wiederholte Töten von Spielern jedes Mal 25 % weniger Ehre einbrachte. Künftig wird das wiederholte Töten des gleichen Spielers jedes Mal nur 10 % weniger Ehre einbringen – ein Spieler bringt also für bis zu 10 Kills Ehre.

Blizzard hält diese Änderung für logisch, da man sich in einem Schlachtfeld häufiger trifft und folglich häufiger von Kills profitieren sollte.

Habt ihr eigentlich gesehen, wie Spieler sich selbst um PvP-Bots kümmern?

So reagieren die Spieler: Ein großer Teil der Spieler scheint sich über diese Änderungen zu freuen. Vor allem wird es dadurch lohnender, auch mal ein paar Runden Warsong zu spielen, da mehr Ehre durch Kills verdient werden kann. Das dürfte PvP-Fans ein bisschen mehr Abwechslung geben – so manch ein Streamer ist an der Monotonie zerbrochen.

Einige Spieler sind jedoch unzufrieden. Sie wünschen sich noch immer das „alte“ Alteractal zurück aus einem früheren Patchstand.

Was haltet ihr von diesen Anpassungen am Alteractal in WoW Classic? Ist das eine gute Entscheidung, diese Details zu ändern? Oder beginnt damit ein Kreislauf des Wandels, der WoW Classic immer weiter verändert?

