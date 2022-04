WoW: Buffs und Nerfs für 6 Klassen – Feuermagier werden richtig krass verstärkt

Inzwischen haben viele Spieler solide Ausrüstung aus der Season 3 gesammelt und die DPS-Listen von World of Warcraft werden immer genauer. Damit zeigt sich auch die Diskrepanz zwischen einigen Klassen, was ihren Schadens-Output und die Verwendung der Tier-Sets angeht. Blizzard bessert nach und greift einigen Klassen unter die Arme – mit teilweise drastischen Verbesserungen. Wir haben alle Infos für euch.

Neue Buffs stehen in World of Warcraft an. Feuermagier können sich richtig freuen, aber auch Windläufer-Mönche werden deutlich verstärkt.

