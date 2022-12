YouTuber Bellular zu WoW: „Endlich fühlt es sich wieder wie ein MMORPG an“

World of Warcraft ist endlich wieder ein MMO? Das zumindest meint Bellular und erklärt, wie die Dracheninseln für viel mehr Kooperation und Gruppenspiel sorgen.

Vor dem Launch von Dragonflight war der Streamer und MMO-Analytiker noch voller Zweifel, ob World of Warcraft die Kurve noch einmal bekommt. Jetzt schaut er sich an, wie Blizzard die Spielwelt auf den Dracheninseln verändert hat und wie dieses Design von ganz alleine dafür sorgt, dass sich alles besser anfühlt. Er ist der Ansicht, Blizzard hat damit sogar wieder „das MMO zurück ins MMORPG gebracht.“

Was meint Bellular? In einem seiner neusten Videos analysiert der YouTuber und Streamer Bellular, warum sich World of Warcraft aktuell so gut anfühlt. In den vergangenen Erweiterungen habe sich WoW immer mehr wie ein „Lobby-Spiel“ angefühlt, in dem man nur eine Gruppe für Dungeons oder Raids gesucht hat, ohne etwas in der eigentlichen Spielwelt zu unternehmen.

Das hat sich aber nun gewandelt, die Welt ist lebendiger geworden und es gibt viel mehr angenehme Begegnungen zwischen den Spielern.

Er sieht die Verbesserungen vor allem darin, dass sich Blizzards MMORPG endlich wieder MMO-Aspekten zugewandt hat. Genauer sagte er:

WoW fühlt sich sehr wie eine MMO-Welt an … so sehr, wie vielleicht schon seit Wrath of the Lich King nicht mehr. […] Die Dracheninseln fühlen sich an, als wären sie immerzu voller Spieler, die etwas erledigen.

Wie kommt er zu dieser Meinung? Im Rest des Videos analysiert Bellular, wieso sich World of Warcraft mit Dragonflight wieder stärker nach einem klassischen MMORPG anfühlt und der Hauptgrund dafür ist das Design der Aufgaben und verschiedenen Events. Fast alle „großen“ Aufgaben sind so designt, dass man sie zwar alleine bewältigen kann, aber das Spielen in einer Gruppe fast immer effizienter und noch etwas spaßiger ist.

Egal ob es um das Koch-Event bei den Tuskarr, die große Jagd oder auch den Ruf-Grind bei Furorion und Sabellian geht – überall kann man alleine Erfolg haben, doch mit anderen Spielern, die sich ebenfalls in dem Gebiet aufhalten, ist es einfach angenehmer.

„Nichts ist besser, als wenn der Himmel sich verdunkelt, nur weil jemand „SUPPE“ in den Gebiets-Channel geschrieben hat und alle tauchen auf, um Achievements und Ruf zu sammeln.“

Die Events sorgen auch ganz von alleine dafür, dass die Spieler sich ohnehin an bestimmten Orten treffen und dann gemeinsam Aufgaben erledigen – egal ob mit der Bildung einer Gruppe oder nur kurz ein gemeinschaftliches Töten eines seltenen Feindes.

Allerdings merkt Bellular auch an, dass WoW noch immer nicht in Saison 1 angekommen ist und die könnte recht viele Spieler aus der offenen Welt und dauerhaft hinein in die Dungeons und Raids ziehen. Ob die Spielwelt so belebt bleibt, wenn die besten Spieler vor allem wieder „Mythisch+“ grinden oder sich an den harten Raidbossen versuchen, bleibt also abzuwarten.

Wie empfindet ihr World of Warcraft gerade? Fühlt es sich gut an, wieder so viele Spieler zu treffen und oft auch mit ihnen zusammenzuarbeiten? Oder findet ihr das eher nervig und habt Questgebiete lieber „für euch allein“?