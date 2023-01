WoW: Bosskampf-Chef sagt, alle Klassen können Mythisch+20, aber die Spieler sehen das nicht

Manche Klassen werden in „Mythisch+“ von World of Warcraft quasi nie mitgenommen. Ein Fehler, denkt der Dungeon-Chef – denn alle Klassen können erfolgreich sein.

Die erste Saison von World of Warcraft Dragonflight ist zwar noch recht frisch, doch langsam aber sicher haben sich alle Spielerinnen und Spieler an die neuen Dungeons und deren Eigenheiten gewöhnt. In einem Interview mit Naguura sprach der Lead Encounter Designer Matt Villers über Mythisch+ und die Dungeons von Dragonflight. Dabei ging es auch um das Balancing der Klassen.

Worüber wurde gesprochen? Im Interview ging es vor allem um mythische Dungeons und die Balance der Klassen. So ist Matt Villers der Ansicht, dass aktuell alle Klassen und alle Spezialiserungen einen Dungeon auf „Mythisch+20“ innerhalb der Zeit absolvieren können. Das Problem sei oft die Wahrnehmung in der Community. Er erklärt:

Eine große Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind, ist die Wahrnehmung. Jede Klasse ist aktuell in der Lage, eine Dungeon auf Mythisch+20 abzuschließen. Aber natürlich haben wir Bestenlisten, Spieler am oberen Ende und Streamer, die sehr gut in diesem Spiel sind. Und die suchen jeden Vorteil, den sie kriegen können, um kompetitiv zu sein, denn das ist, was ihnen gefällt. Diese Wahrnehmung kann nach unten abfärben. Du schaust dann deinen Lieblingsstreamer und wie die es machen und denkst dir: „Oh, so funktioniert das also erfolgreich. Selbst wenn du etwas spielst, das diese Herausforderung auf jeden Fall bewältigen kann, kann es sein, dass du Schwierigkeiten hast, weil Leute denken „Ah, du bist nicht diese Meta-Klasse, deswegen wollen wir dich nicht, wir wollen nur das bestmögliche.“ Das ist etwas, das wir genauer beobachten und worauf wir mit Balance-Änderungen an Mythisch+ reagieren. Gerade mit dem neuen Talentsystem gibt es viele Möglichkeiten, wie wir bestimmte Aspekte anpassen können.

Warum werden viele Spezialisierungen nicht mitgenommen? Dass bei der Gruppensuche vor allem einige, wenige Spezialisierungen eingeladen und andere verschmäht werden, liegt vor allem an der Wahrnehmung der Community. Die besten Spielerinnen und Spieler der Welt nutzen die Klassen, die rechnerisch bei perfekter Spielweise die beste Leistung bringen und das färbt dann auf alle anderen Spieler ab. Selbst wenn eine andere Spezialisierung nur einen oder zwei Prozentpunkte hinter der besten liegt, wird sie von einigen schon als „unspielbar“ angesehen.

Wenn sich so ein Eindruck erst einmal erhärtet hat, dann ist es schwer, diese Ansicht wieder loszuwerden. In Dragonflight haben Entwickler das mit regelmäßigen Buffs und Nerfs versucht. Bisher gibt es fast jede Woche mehrere Hotfixes mit Klassenanpassungen, sodass die Unterschiede zwischen einzelnen Spezialisierungen immer geringer werden.

Was wurde noch so gesagt? Das ganze Interview dreht sich um das Design von Dungeons und vor allem die Anpassungen, die für „Mythisch+“ notwendig sind. So ging es etwa auch um den Affix „Donnernd“, der aktuell ab Stufe 10 dazu kommt und den saisonalen Affix darstellt. Als ersten Affix für Saison 1 von Dragonflight hat man hier einen besonders simplen Affix gewählt. Der Gedankengang dahinter war:

Wer ohnehin schon damit beschäftigt ist, die neuen Dungeons zu lernen, der soll nicht auch noch zusätzlich mit besonders komplexen Affixen überschüttet werden. Daher gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man den „Donnernd“-Affix spielen kann:

Wer sich kaum darum kümmern möchte, der hebt die positiven und negativen Ladungen einfach sofort auf und muss sich nicht weiter um die Mechanik kümmern.

Wer mehr Nutzen daraus ziehen will, der lässt die Debuffs länger aktiv und profitiert so von zusätzlichem Schaden – läuft aber zugleich Gefahr, dass der Debuff womöglich ausläuft und dann in einer Betäubung endet.

Grundsätzlich lohnt es sich für Fans von „Mythisch+“ das ganze Interview anzuschauen, denn es gibt einige Einblicke in die Design-Philosophie von Blizzard und auch erste Andeutungen, wie man künftig mit den mythischen Dungeons verfahren wird.

Welche Spezialisierung spielt ihr in „Mythisch+“? Was ist der höchste Schlüsselstein, den ihr damit erfolgreich abgeschlossen habt?