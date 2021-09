Eure Meinung zu World of Warcraft ist eindeutig. Der Fraktionszwang hat ausgedient – das finden zumindest knapp 70 %.

Der Krieg zwischen Horde und Allianz – eine Grundsäule von Warcraft und damit auch World of Warcraft, die inzwischen seit knapp 16 Jahren im Spiel besteht. Doch sind 16 Jahre nicht langsam genug des Konfliktes? Sollten Spieler nicht langsam in der Lage sein, gemeinsam Abenteuer zu erleben und Seite an Seite Dungeons, Quests und Raids bestreiten?

Genau das wollten wir vor einigen Tagen von euch, unseren Lesern auf MeinMMO, wissen – und ihr habt zahlreich an der Umfrage teilgenommen. Mehr als 3.200 von euch haben uns ihre Meinung verraten und erklärt, wie sie zu dieser Sache stehen. Und das Ergebnis ist ziemlich spannend – und zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich die Spielerschaft von World of Warcraft das sieht.

Das Ergebnis fiel ziemlich eindeutig aus. (Screenshot-Stand: 10.09.2021, 15:00 Uhr)

37 % wollen kooperieren, aber nur in bestimmten Bereichen

Die größte Gruppe von euch (37 %) ist der Meinung, dass Horde und Allianz in World of Warcraft gemeinsam spielen sollten – aber nur in bestimmten Inhalten. Es muss Einschränkungen geben, wo gemeinsames Spielen möglich und wo ausgeschlossen ist.

So wird zum Beispiel einige Male genannt, dass gemeinsames Spielen in instanzierten Bereichen – also Dungeons oder Raids – möglich sein sollte. In der offenen Welt hingegen können viele damit leben, wenn das nicht machbar ist.

So schreibt unser Leser Manuel etwa:

Ich wäre dafür, dass es Cross-Faction-Play gibt, aber mit Einschränkungen wie: Hauptstädte sollen so bleiben wie immer, da es ja eh neutrale Städte gibt

Quests, die nur für die Fraktionen sind, sollen auch weiter für die jeweilige Fraktion bleiben

Wer im Kriegsmodus ist, kann auch nicht die eigenen Leute umhauen

Und story-bezogene Sachen natürlich

Misterpanda schreibt dazu:

Ich fände es gar nicht schlimm, solange es auf Inhalte beschränkt wäre, die eh für beide Seiten gleich sind, wie Dungeons und Raids. In der Einzelspieler-Questerfahrung ist die Lore ‘Allianz vs Horde’ viel wichtiger und zu sehr verankert, um zum Beispiel plötzlich mit einem Tauren in Sturmwind questen zu können. Ich identifiziere mich zwar mit meiner Seite, fände es aber als Gameplay-Orientierung, um schneller Gruppen zu bekommen, in allgemeinen Dungeons & Raids absolut okay.

Jeder dritte will, dass es keine Barrieren gibt

Die nächstgrößere Gruppe – immerhin noch satte 32 % – finden die Trennung von Horde und Allianz komplett unnötig. Gemeinsames Spiel sollte überall möglich sein und das ohne jede Ausnahme.

Ectheltawar sagt dazu etwa:

Es mag nur meine persönliche Meinung sein, aber grundsätzlich empfand ich die sehr starre Fraktionsmauer schon immer nervig und kann auch nur als etwas positives empfunden, wenn diese endlich verschwindet. […] Man müsste eigentlich nur mal fragen, welchen Vorteil der einfache WoW-Spieler durch die Fraktionstrennung hat. Schlachtfelder funktionieren auch ohne diese und da wir ja vor allem vom gemeinsamen Bestreiten von Raids und Dungeons sprechen, welche ohnehin instanziert sind, sehe ich da nur Vorteile ohne nennenswerte Nachteile.

Zusammen macht das rund 70 %, die gemeinsames Spielen von Horde und Allianz zumindest in Teilen befürworten – eine klare Mehrheit.

Nur 25 % sind komplett dagegen

Ziemlich genau ein Viertel von euch (25 %), haben jedoch strikte Vorstellungen und sind der Ansicht, dass Horde und Allianz nicht zusammen spielen sollten. Das würde das Gefühl von WoW und eine der Grundsäulen des Spiels zu sehr aufweichen.

Der Nutzer etmundi vertritt auch diese Ansicht:

Ganz klares Nein – niemals. Ich fand schon die Entscheidung zu gemeinsamen Hauptstädten Mist. Draußen in der Welt oder in den BGs schlägt man sich gegenseitig die Schädel ein, hinterher schlendert man friedlich nebeneinander durch die Gegend.

Auch Indivion ist dagegen, könnte sich unter bestimmten Umständen aber zumindest damit arrangieren:

Ich sag dazu nur eins, sie reißen damit die Grundsäule des Spiels nieder. Das Spiel heißt World of Warcraft und nicht World of Lovecraft. Ich für meinen Teil will, dass der Konflikt weiter gehen soll. Man vergisst, dass jeder der Chefs der Allianz wie auch der Horde Leute haben, die lieber ihre Rache ausleben wollen als der anderen Fraktion die Hand zu reichen. Wenn sie es zumindest logisch gestalten, was ich bezweifel, bin ich zumindest bereit es zu akzeptieren. Ansonsten bin ich komplett gegen das Aushebeln der Fraktionen.

Die Meinungen gehen also stark auseinander, selbst hier in der Community findet man zahlreiche unterschiedliche Ansichten.

Zu guter Letzt ist auch ziemlich interessant, dass die Frage allein schon extrem polarisiert. Die meisten fühlen sich der einen oder anderen Seite zugehörig – nur rund 6 % von euch ist es egal, ob Horde und Allianz gemeinsam losziehen können. Demnach gibt es 94 %, die dazu eine klare Position beziehen und genau wissen, wie es mit Horde und Allianz weitergehen soll.

Was haltet ihr von diesem Ergebnis? Seid ihr von der Verteilung der Stimmen überrascht? Oder war für euch eh klar, wie die Umfrage ausgehen würde?

Mit Patch 9.1.5 kommt eine solche Änderung zwar nicht – aber dafür hat das Update viele andere Highlight.