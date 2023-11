Lore-Entwicklerin erklärt in 2 Minuten, warum der „Junge“ Anduin in WoW: The War Within wie ein Mann aussieht

World of Warcraft war das Highlight auf der BlizzCon 2023. Mit dabei: ein brandneues Cinematic, von dem die Fans gar nicht genug bekommen. Vor allem Anduins neuer Look wirft Fragen auf. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus konnte live mit den Entwicklern darüber sprechen.

Niemand anderes als Chris Metzen persönlich hat gleich die nächsten 3 Erweiterungen für WoW angekündigt. In der Halle hat das für tosenden Applaus gesorgt, gefolgt von einem ehrfürchtigen Raunen, als das neue Cinematic gezeigt wurde.

Das ist im Cinematic zu sehen: Der ehemalige Kriegshäuptling Thrall trifft auf Anduin Wrynn, der sich in seiner Zeit im Schlund deutlich verändert hat. Statt blonder Mähne trägt er militärischen Kurzhaarschnitt und einen struppigen Bart. Der „Kindkönig“ ist endgültig erwachsen geworden.

Das neue Aussehen sorgt seitdem für Diskissionen. Ich habe mich nach der Eröffnungszeremonie mit Senior Narrative Designer Anne Stickney und Associate Art Director Tina Wang zum Interview getroffen.

Im Gespräch ging es dabei vor allem um die Story von 11.0 und das Design der neuen Welt. Auf eine eigentlich kurze Frage dazu, warum Anduin nun so anders aussieht, gibt mir Anne Stickney aber eine ausgesprochen lange und tiefgreifende Antwort.

„Er muss mit einer Art PTBS klarkommen“

Die Antwort auf die Frage, warum Anduin jetzt so anders aussieht, führt ziemlich tief in die Materie und die Hintergründe von The War Within selbst:

[Anduin] hat eine schwere Zeit durchgemacht. Du musst verstehen, dass er im Verlauf von lediglich ein paar Jahren von dem Jungen, der an Friede und Diplomatie glaubt, zu dem Punkt gekommen ist, an dem er seinen Vater in einem Augenblick verliert. Plötzlich ist er der König eines Reichs und weiß nicht, was er tun soll. Als Shadowlands startete, hat er sich gerade so zurechtgefunden. Und was da mit ihm passiert ist, war zwei Schritte davon entfernt, ihn „Voll-Arthas“ werden zu lassen. Das trifft eine Person schwer, vor allem jemanden, der sich dem Licht und der Idee von Friede und Diplomatie verschreibt. Die mit Leuten daran arbeitet, die Vorstellungen von Opfer, Heilung und Wärme zu formen. Zu etwas verdreht zu werden, das das absolute Gegenteil davon ist, dazu gezwungen werden, zu tun, was er den Leuten angetan hat, die er liebt und die er Freunde nennt, hat ihn auf eine Art getroffen, bei denen wir noch nicht einmal an der Oberfläche gekratzt haben. Als er sich also am Ende von Shadowlands dazu entschieden hat, in den Schlund zu gehen, wollte Anduin nicht einfach nur etwas Raum zum Atmen. Er musste tatsächlich mit einer Art PTBS klarkommen. Er fühlt sich des Lichts nicht mehr würdig. Wenn du mit Hingabe zu diesem Konzept aufwächst und es dir unter dir weggerissen wird, wie wirst du dir wieder klar darüber, wer du bist? Also … ja, er braucht ein Bad. Ja, er braucht vermutlich ein wenig Pflege. Anduin ist irgendwo da drin. In The War Within geht es nicht nur um Azeroth, sondern auch um den Kampf, den du mit dir selbst austrägst.

Anne Stickney führt weiter aus, dass dieser Kampf nicht nur in Anduin zum Tragen komme, sondern auch etwa in Alleria, die sehr mit ihrer dunklen Seite hadere. Der Konflikt dazwischen, wer sie ist und der Leere sei ein weiterer Teil, den wir in The War Within erkunden werden.

Dennoch hofft sie, wie ich, dass Anduin irgendwann sein wallendes, blondes Haar zurückbekommen wird. Das werden wir aber erst in The War Within oder sogar noch später erfahren – und es wird unter Umständen teuer:

