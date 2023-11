WoW: Die ganze Worldsoul-Saga kostet euch knapp 810 Euro

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

WoW bekommt mit The War Within das, was Diablo schon seit Jahren besser macht

Der „Haken“ an der Sache ist dieses Mal allerdings, dass Blizzard schon recht genau angekündigt hat, wohin die Reise geht und was die Schwerpunkte der Erweiterungen sind: Die Titanen, die Leere und Azeroth. Wer mit dieser Geschichte nichts anfangen kann, der sieht sich nun 5 Jahren mit einer Story entgegen, die gar nicht gefällt – und einer Investition von knapp 810 Euro, falls man treuer WoW-Fan ist.

Die beiden Werte addiert (660 Euro + 150 Euro) ergeben dann die Kosten für die gesamte Worldsoul-Saga, falls man von Anfang an dabei sein möchte und jeden Patch aktiv erleben will.

Das würde dann ein durchgehendes Abo von Ende 2024 bis Ende 2029 bedeuten – also für 5 Jahre. Zum günstigsten Tarif wären das 11 Euro pro Monat, also 132 Euro pro Jahr oder 660 Euro für 5 Jahre.

World of Warcraft: The War Within – Cinematic Trailer

World of Warcraft will so viel Geld für eine Storyline wie noch nie zuvor. Wer die ganze Weltenseele-Saga erleben will, zahlt fast vierstellig.

