Neues WoW-Cinematic fragt: Ist der König der Allianz jetzt böse geworden?

In Battle for Azeroth verpasste er seinem „alten Freund“ Furorion zur Begrüßung erstmal einen Schlag direkt ins Gesicht und war außer sich vor Zorn. Allerdings war Furorion auch indirekt für den Tod von Varian (Anduins Vater) verantwortlich. Gleichzeitig wurde Sturmwind vom Alten Gott N’Zoth und dessen Einflüsterungen angegriffen, weshalb manche Bewohner eher zu Gewalt und Chaos neigten.

Was bedeutet das für Anduin? Anduin scheint durch die Ereignisse von Shadowlands in eine tiefe, emotionale Krise gestürzt zu sein. Kein Wunder, war sein Verstand doch eine ganze Weile unter der Kontrolle des Kerkermeisters und er seinem freien Willen beraubt.

Sylvanas bekommt unerwarteten Besuch, denn Anduin schließt sich ihr kurzzeitig im Schlund an. Er will noch einmal mit ihr reden und offenbart dabei einige Dinge über sich selbst.

Was ist das für ein Cinematic? Die kurze Zwischensequenz können sich alle in Oribos anschauen, die bereits die aktuelle Pakt-Kampagne von Zereth Mortis abgeschlossen haben. Dafür müsst ihr lediglich mit Tyrandes Eule Dori’thur sprechen, die in Oribos neben dem Seelenstrom vom Schlund auf euch wartet.

Der Patch 9.2.5 in World of Warcraft ist live und brachte nicht nur neue Quests, sondern auch einige Ingame-Cutscenes. Eine davon beschäftigt sich mit Anduin Wrynn. Der wurde im letzten Update erst aus den Klauen des Kerkermeisters gerettet – und wirkt seitdem zerrüttet. Eine neue Zwischensequenz enthüllt dabei düstere Gedanken des Königs von Sturmwind. Wurde er langfristig verdorben und manipuliert?

Ein neues Cinematic in World of Warcraft wirft eine interessante Frage auf: Ist Anduin Wrynn, der König der Allianz jetzt böse geworden?

