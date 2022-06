WoW: Patch 9.2.5 ist da – Ab heute haben sich Horde und Allianz richtig doll lieb

Cross-Faction-Play in World of Warcraft ist da. Ab jetzt können Horde und Allianz gemeinsam spielen – und jeder hat viel mehr Spieler zur Auswahl.

Es war einer der am längsten gehegten Wünsche in einem großen Teil der Community von World of Warcraft. Jetzt ist es endlich so weit. Mit dem Release von Patch 9.2.5 erlaubt Blizzard zum ersten Mal in der Geschichte des MMORPGs, dass Horde und Allianz wirklich gemeinsam spielen können. Ab jetzt könnt ihr gemischten Gruppen beitreten und fast sämtliche Inhalte gemeinsam bestreiten.

Was ist neu? Seit heute (01.06.2022) ist es euch möglich, Spieler aus der eigentlich verfeindeten Fraktion in Gruppen einzuladen und dann gemeinsame Inhalte zu bestreiten. Das gilt für PvE und PvP, ist allerdings vornehmlich auf instanzierte Inhalte wie Schlachtfelder, Dungeons oder Raids beschränkt.

Welche Spieler kann man einladen? Um Spieler der anderen Fraktion einladen zu können, muss es sich dabei entweder um Freunde aus eurer Battle.net-Liste handeln (egal ob BattleTag oder Real-ID), oder ihr müsst Teil einer fraktionsübergreifenden Community sein. Hinzu kommen alle Spieler, die ihr über das Gruppen-Such-Tool finden könnt.

Als Anführer einer Gruppe könnt ihr allerdings aktiv entscheiden, ob ihr Charaktere der gegnerischen Fraktion in der Gruppensuche sehen wollt.

Ab jetzt könnt ihr gemeinsam in Gruppen spielen.

Welche Inhalte funktionieren nicht? Eine Reihe von Dungeons und Raids können zumindest in Patch 9.2.5 noch nicht mit gemischten Gruppen gespielt werden. Das sind:

Die Prüfung des Champions

Die Prüfung des Kreuzfahrers

Archavons Kammer

Die Eiskronenzitadelle

Baradinfestung

Die Belagerung von Boralus

Die Schlacht von Dazar’alor

Finsterbrecherzitadelle (Dungeon auf der Insel der Verbannten)

Die Gründe dafür sind, dass diese Inhalte je nach Fraktion ein bisschen anders ablaufen und unterschiedliche Kämpfe oder Dialoge bieten, die jeweils auf Horde und Allianz zurechtgeschnitten sind. Für die Zukunft will Blizzard aber auch diese Inhalte verfügbar machen, es braucht lediglich mehr Aufwand und damit Zeit.

Was funktioniert noch nicht? Die größten Einschränkungen des Systems gibt es in der offenen Welt. Dort ändert sich eure Zugehörigkeit nicht, wenn ihr einer gemeinsamen Gruppe beitretet.

Wenn ihr als Mensch also etwa einer Gruppe Orcs beitretet, die mal kurz einen Abstecher nach Orgrimmar machen wollen, könnt ihr euch nicht einfach anschließen – die Wachen werden euch auch weiterhin zu Klump hauen. Auch im Kriegsmodus bleibt ihr der anderen Fraktion und all ihren Mitgliedern weiterhin feindlich gegenüber eingestellt. Selbst in einer Gruppe könnt ihr euch hier attackieren.

Das System ist vor allem für instanzierte, abgeschlossene Inhalte gedacht. Die Immersion der offenen Spielwelt wird dadurch nicht beeinträchtigt.