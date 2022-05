Blizzard will WoW angenehmer machen – Dankt euch bald persönlich, wenn ihr fiese Mitspieler meldet

Deutscher kostenloser Shooter "The Cycle: Frontier" wird offiziell am 8. Juni für PC bei Steam und Epic Games Store veröffentlicht. Der Trailer zeigt atemberaubende Grafik.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Wann geht das alles live? Einige der Änderungen gibt es schon, etwa eine Verbesserung am Melde-System. Weitere Verbesserungen sowie der Sozialvertrag mit dem kommenden Patch 9.2.5 veröffentlicht, der schon am 1. Juni erscheint .

In unserem Podcast sprechen wir über die Fettnäpfchen, die Blizzard so mitnimmt – Ob die neuen Regeln den Umgangston ändern können?

Was kommt noch? Blizzard spricht davon, dass diese Maßnahmen lediglich der erste Schritt seien, um World of Warcraft besser zu machen. Es heißt:

Im Kern steht dort schon genau das drin, was auch die Nutzungsbestimmungen sagen: Sei nett und freundlich zu anderen, verhalte dich nicht wie die Axt im Walde und beleidige niemanden. Nun verspricht Blizzard in einem Blogpost aber noch mehr.

In World of Warcraft stehen etliche Änderungen an – und damit sprechen wir nicht von Updates und Erweiterungen. Das Spiel soll weniger toxisch werden, einladender für jeden. Dazu hat Blizzard neue Regeln entworfen und verlangt bald von jedem eine Unterschrift bei ihrem „Sozialvertrag.“

