WoW verändert, was ihr seit über 17 Jahren kennt – Und das schon nächste Woche

World of Warcraft hat die Patch Notes für den Patch 9.2.5 veröffentlicht. Und der schüttelt an den Grundsätzen: Ab dem neuen Update könnt ihr mit euren alten Feinden aus der anderen Fraktion zusammenarbeiten.

Wann kommt der Patch? Das Update 9.2.5 erscheint am 01. Juni 2022 in World of Warcraft. Damit ist es nur noch eine Woche entfernt – und hat einige spannende Änderungen im Gepäck.

Das sind die wichtigsten Neuerungen: Bereits im Februar war es erstmals angekündigt worden, nun ist es tatsächlich auch so weit: Spieler der Allianz und der Horde können bald gemeinsame Gruppen bilden, um sich durch Dungeons, Raids und PvP-Elemente zu schlagen.

Damit das klappt, muss man Battle-Tag- oder Real-ID-Freunde sein oder Mitglied einer fraktionsübergreifenden WoW-Community.

Im Dungeonbrowser kann der Gruppenführer organisierter Gruppen entscheiden, ob gemischte Gruppen zugelassen werden.

Gilden und Inhalte mit zufälliger Spielerzuweisungen bleiben derweil nur für jeweils eine Fraktion offen.

Einige Instanzen fallen allerdings raus und dürfen nicht fraktionsübergreifend gespielt werden:

Prüfung des Champions

Prüfung des Kreuzfahrers

Archavons Kammer

Die Eiskronenzitadelle

Baradinfestung

Die Belagerung von Boralus

Die Schlacht von Dazar’alor

Finsterbrecherzitadelle (Dungeon auf der Insel des Verbannten)

In der offenen Welt bleibt man sich grundsätzlich erstmal unfreundlich gesinnt, kann aber in Gruppenchats miteinander kommunizieren.

Mehr zu dem neuen Feature erfahrt ihr in unserer Übersicht zum fraktionsübergreifenden Gameplay.

Was steckt noch in den Patch Notes zu WoW Update 9.2.5

Was bringt der Patch noch? Neben dem fraktionsübergreifenden Gameplay bringt das Update noch weitere Features. So findet sich in den Patch Notes eine wichtige Änderung zum „Mausoleum der Ersten“.

Hier sind nun Realm-übergreifende Gruppen auf Mythisch verfügbar. Das dürfte vor allem Spieler der Allianz freuen – denn hier fehlte es an Spielern, um sich dem Raid zu stellen.

Die restlichen, umfangreichen Patch Notes findet ihr hier auf der offiziellen Website.

Dort finden sich weitere neue Inhalte:

Zum einen bekommen zwei Klassen neue Questreihen, um neue Belohnungen freizuschalten Blutelfencharaktere erhalten den Flüchtigen Smaragdfalkenschreiter nach ihrer Questreihe. Blutelfenpaladine bekommen das thematische Ensemble: Hingabe des Blutritters Dunkeleisenzwerge kriegen das Reittier Grimmheul und das thematische Arsenal: Lavaschmiedewaffen.

Außerdem gibt es im PvP eine neue Arena, den „Enigmatiegel“.

Was haltet ihr von den Änderungen? Habt ihr Lust darauf, mit euren Freunden aus der Horde, beziehungsweise aus der Allianz gemeinsam zu spielen? Oder ist das für euch ein Graben, der nicht überwunden werden sollte? Erzählt es uns in den Kommentaren!

