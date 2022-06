WoW macht Sylvanas-Simps glücklich, bringt spielbare „Dunkle Waldläufer“

Elfen-Spieler in World of Warcraft jubeln. Ab sofort könnt ihr Dunkle Waldläufer spielen – ein Traum vieler WoW-Fans wurde erfüllt.

Es gibt einige Wünsche, die sich Spieler in World of Warcraft schon seit vielen Jahren herbeisehnen. Vor allem Jäger hegen schon lange den Wunsch, als Dunkle Waldläufer durch die World of Warcraft streifen zu können. Genau diese Sehnsucht hat Blizzard den Spielern nun „nebenbei“ erfüllt. Ab jetzt könnt ihr Azeroth als „Dunkle Waldläufer“ durchstreifen. Einige neue Anpassungen erlauben es euch, richtig finstere Elfen zu erstellen.

Was sind Dunkle Waldläufer? Aus Story-Sicht sind Dunkle Waldläufer Jäger der Nacht-, Hoch- oder Blutelfen gewesen, die allerdings gestorben sind. Sie wurden durch Nekromantie zurück in ihre Körper gezwungen und haben ein optisch deutlich herausstechendes Design.

Lange Zeit waren sie quasi Sylvanas‘ Elite-Kämpferinnen, bestehend aus ehemaligen Hochelfen, bevor in Battle for Azeroth auch Nachtelfen zu Dunklen Waldläufern gemacht wurden.

Die ursprünglichen Dunklen Waldläufer waren übrigens Banshees (Eine Art „Geist“ der Geißel), die ihren Körper später wieder übernommen haben. Neuere Dunkle Waldläufer waren aber keine Banshees.

Für welche Völker ist das möglich? Sämtliche „klassischen“ Elfenvölker können die neuen Anpassungen für „Dark Ranger“ auswählen, also:

Nachtelfen

Blutelfen

Leerenelfen

Die Anpassung ist übrigens nicht auf Jäger beschränkt, sondern sämtliche Klassen außer Dämonenjäger und Todesritter können auf die neuen Anpassungen zugreifen. Das bedeutet vor allem eine fahle, untote Haut sowie die charakteristischen, roten Augen.

Wie schaltet man Dunkle Waldläufer frei? Um die neuen Anpassungen freizuschalten, müsst ihr lediglich eine recht kurze Questreihe auf Stufe 60 abschließen. Sie beginnt in Oribos bei Genn Graumähne und sollte euch direkt in Oribos angeboten werden. Wenn das nicht der Fall ist, habt ihr womöglich noch nicht die aktuelle Kampagne auf Zereth Mortis abgeschlossen.

Die Freischaltung könnt ihr jetzt sofort vornehmen, denn Patch 9.2.5 ist live.

Ein neues Rüstungsset – Dunkle Waldläufer!

Jäger bekommen neues Rüstungsset: Also besondere Dreingabe für Jäger gibt es sogar noch ein exklusives Rüstungsset, mit denen ihr nicht nur körperlich wie Dunkle Waldläufer aussehen könnt, sondern auch noch die passende Kleidung dazu tragt. Das Rüstungsset entspricht optisch den dunklen Waldläufern, die vor allem in Battle for Azeroth anzutreffen waren.

Habt ihr die Dunklen Waldläufer bereits freigeschaltet? Was haltet ihr von dieser Anpassung?