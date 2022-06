WoW: So schaltet ihr die „Dunklen Waldläufer“ für Elfen frei

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Vorweg sei gesagt: Fast alle Schritte der Questreihe sind voller Dialog-Optionen, sowohl in gesprochenem Wort als auch in geschriebenem Text. Wer sich für die Story interessiert, sollte also nicht direkt wegrennen, sondern noch ein bisschen zuhören. Notwendig für die Freischaltung ist das aber natürlich nicht.

Die Voraussetzungen: Um die Freischaltung vorzunehmen, benötigt ihr zuerst einen Charakter auf Stufe 60, der darüber hinaus die Pakt-Kampagne vollständig abgeschlossen hat, also das Finale in Zereth Mortis und die Verurteilung von Sylvanas erlebt hat.

Mit Patch 9.2.5 hat World of Warcraft relativ unerwartet ein kleines Schmankerl im Spiel eingebaut. Für drei der Elfenvölker können die Spieler neue kosmetische Anpassungen freischalten . Damit haben sie die Möglichkeit, optisch das Aussehen der „Dunklen Waldläuferinnen“ („Dark Rangers“) anzunehmen. Das sind untote Elfen-Jäger, deren Seelen entweder von der Geißel oder später von Sylvanas wieder in ihre Körper gezwängt wurden.

Die Dunklen Waldläufer sind das Highlight von Patch 9.2.5 in World of Warcraft . Wir verraten, wie ihr sie freischalten könnt.

