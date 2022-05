Die Rolle, die kaum jemand in WoW spielen will, wird bald leichter

World of Warcraft setzt auf die heilige Dreifaltigkeit aus Tanks, Heilern und Schadensmachern. Traditionell wollen die meisten Spieler lieber dicke Zahlen sehen und spielen deswegen DPS-Klassen, die beiden anderen bleiben auf der Strecke. Zumindest Tanken wird aber bald leichter und lockt vielleicht mehr Leute an.

Um welche Rolle geht’s? Tanks sind so etwas wie das Rückgrat einer Gruppe oder Gilde. Sie ziehen den Hass der Gegner auf sich, damit diese nur sie angreifen und die anderen Spieler in Ruhe lassen.

Dazu haben sie verschiedene Fähigkeiten, um „Aggro“ aufzubauen, also Gegner an sich zu binden. Außerdem haben sie oft die Möglichkeit, ihre Defensive kurzzeitig zu erhöhen oder sich selbst zu heilen. Sie sind die mit Abstand zähsten spielbaren Charaktere in MMORPGs wie World of Warcraft.

Warum sind Tanks so begehrt? Auch, wenn in einer „Holy Trinity“ jede Rolle gebraucht wird, sind Tanks besonders wichtig. In WoW kann ein Tank-Fehler dazu führen, dass ein Schlachtzug von einem Raid-Boss ausgelöscht wird und in Dungeons geben sie das Tempo vor.

In Raids werden normalerweise weniger Tanks benötigt, weswegen die Nachfrage hier nicht so groß ist. Ein Nerd hat schon berechnet, dass Fernkämpfer stärker gesucht werden. Das liegt daran, dass Tanks ihre Gilden normalerweise viele Jahre lang begleiten und man ohnehin nur 2-3 Stück auf eine Gruppe von 20-30 Leuten benötigt.

Bei Dungeons und Mythic+ sieht das anders aus. Der „schnellere“ Content, der von der breiten Masse gespielt wird, leidet unter akutem Tank-Mangel. Kaum jemand will tanken, unter anderem weil einem als Tank stets die Schuld zugeschoben wird, wenn etwas nicht klappt.

Blizzard versuchte bereits, über besondere Belohnungen einen Anreiz zum Tanken zu schaffen, bislang ohne wirklichen Erfolg. Es mangelt nach wie vor an Tanks. Eine Änderung macht die Sache nun aber zumindest leichter.

WoW macht tanken leichter, bufft weitere Klassen

Das ändert sich: Mit dem kommenden Patch 9.2.5 am 2. Juni wird die Erzeugung von Bedrohung erhöht. Das heißt: Tanks verlieren nicht mehr so schnell die Aggro, wenn die DDs plötzlich aus allen Rohren feuern.

Gerade später in einer Erweiterung ist das traditionell ein Problem. Denn die DPS wird immer höher, während Tanks einfach nur mehr aushalten. Irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo ein DD einem Tank leicht die Aggro klauen kann.

Das Konzept von „antanken lassen“ gibt es schon seit mindestens 10 Jahren nicht mehr, weswegen besonders in Random-Gruppen häufiger der Tank beschuldigt wird, wenn die Gegner in der Gruppe marodieren gehen. Das sollte mit dem kommenden Patch seltener passieren.

Ob das wirklich dabei hilft, die Beliebtheit der Rolle zu erhöhen, wird sich noch zeigen. Zumindest ist es aber ein Anreiz, sich seine Tank-Spezialisierung einmal anzusehen und sie auszuprobieren – wenn nicht gleich jeder Feuermagier an seinem ersten Einäschern stirbt.

Was ändert sich noch? Zusätzlich zu den Tanks bekommen noch weitere Klassen einen Buff, darunter:

Schamanen

Waffen-Krieger

Gesetzlosigkeits-Schurken

Mönche

Arkan-Magier

Bei den meisten Klassen gibt es lediglich eine Erhöhung auf den Schaden aller oder einzelner Fähigkeiten. Die vollständige Liste mit den Klassenänderungen findet ihr im offiziellen Forum von WoW.

Mit Patch 9.2.5 stehen übrigens noch weitere Änderungen an, darunter einige, die alle Spieler betreffen. Der Umgang unter den Spielern soll verbessert werden und dazu gibt es einige neue Features, die für ein besseres Klima sorgen sollen. Das kurioseste daran ist vermutlich der neue Vertrag, den Spieler unterschreiben müssen:

