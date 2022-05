Wie sind die Daten entstanden? Gilden können auf „wowprogress“ ihren Bedarf an Spieler eintragen und dazu angeben, wie stark die Nachfrage ist – hoch, mittel, niedrig. Für ein „hoch“ setzte der User 4 Spieler Bedarf an, für „mittel“ 2 und für „niedrig“ 1 Spieler.

Ein User auf reddit will mit ein paar Freunden vor dem neuen Add-on von World of Warcraft seine Gilde neu starten. Sie wollen neue Klassen ausprobieren – doch welche nehmen?

Insert

You are going to send email to