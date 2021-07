Diese Woche stand im Zeichen eines kommenden neuen MMORPGs und ein alter Klassiker lässt wieder von sich hören

In der Woche vom 28. Juni bis zum 4. Juli 2021 gab’s viele Infos zum kommenden MMORPG Sword of Legends Online. Aber auch das gute alte SWTOR bekommt bald ein neues Addon und in ESO, New World und WoW gab’s ebenfalls viel Neues. Erfahrt wie immer die wichtigsten MMORPG News der Woche hier in unserer Zusammenfassung auf MeinMMO.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Das MMORPG Aion wollte eigentlich einen auf WoW Classic machen und ebenfalls eine Retro-Version anbieten. Doch das ging ganz schön in die Hose und Fans üben herbe Kritik.

Die Diskussion der Woche: In unserem Interview mit dem WoW-Director Ion Hazzikostas ging es um kontroverse Dinge, die bald in WoW kommen werden. Das wurde eifrig diskutiert.

WoW bekommt den großen neuen Patch 9.1

Das passierte diese Woche bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleineren MMORPGs:

In Korea startete das neue Mobile-MMO Odin: Valhalla Rising. Mit etwas Aufwand könnt ihr auch mitmachen.

Phantasy Star 2 feierte ein großes Event (via MassivelyOP).

In EverQuest 1 und 2 gibt’s Bonus-Wochen den ganzen Sommer lang (via MassivelyOP).

Albion Online kündigt an, das Open-World-Gameplay zurückzubringen (via MassivelyOP).

Außerdem gibt es Hinweise, dass Albion Online auf den Konsolen erscheint (via MassivelyOP)

Warum wurde bei Elyon so viel geändert? Ein Interview bringt Klarheit. (via MassivelyOP).

D&D Online bekommt einen 4. Permadeath-Server (via MassivelyOP).

Das Hardcore-MMORPG Mortal Online 2 bekommt bald neue AI-Verhaltensweisen und mehr (via MassivelyOP).

Das putzige MMORPG MapleStory bekommt eine Klasse mit Bogen. (via MassivelyOP).

Wo wir gerade bei putzig sind: EU-Spieler von Ragnarok Online bekommen eine aktualisierte Version (via MassivelyOP).

Das D&D-MMORPG Neverwinter startet ein Feier-Event (via MassivelyOP).

Das passierte bei den MMORPGs in der Entwicklung:

Das waren die News der aktuellen Woche aus der weiten Welt der MMORPGs im Überblick. Was war dieses Mal euer persönliches Highlight? Oder habt ihr etwa etwas Spannendes diese Woche erlebt? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.