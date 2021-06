ESO: Wie kommt man nach Kalthafen?

Kalthafen ist ein Gebiet in The Elder Scrolls Online (ESO), das sich im Reich des Vergessens befindet. Dort kann man gut neue Charaktere grinden. Doch die Karte ist nicht einfach so erreichbar. Wir von MeinMMO verraten, wie ihr nach Kalthafen kommt.

Wie komme ich nach Kalthafen? Das Gebiet Kalthafen (Coldharbour) ist Teil der Hauptgeschichte von ESO. Man landet also automatisch dort, wenn man der Story folgt. Doch das dauert einige Zeit und vor allem einige Level, wobei wir genau in Kalthafen eigentlich leveln wollen.

Darum gibt einen alternativen Wege, um nach Kalthafen zu kommen:

Ihr könnt ganz einfach einen Spieler fragen, ob er für euch nach Kalthafen reist. Danach könnt ihr ihm über das Gruppen- oder das Kontakt-Tool einfach hinterher Reisen. Das geht übrigens mit jedem Gebiet, mit Ausnahme von Cyrodiil.

So könnt ihr theoretisch mit einem Charakter, der frisch aus dem Tutorial gekommen ist, in Kalthafen spielen.

Ich war in Kalthafen, finde den Wegschrein aber nicht? Das liegt vermutlich daran, dass ihr die Karte nicht weit genug herausgezoomt habt. Kalthafen ist eine Ebene im Reich des Vergessens und somit ein Gebiet außerhalb Nirns. Wie Artaeum und die Stadt der Uhrwerke liegt dieses Gebiet außerhalb Tamriels.

Habt ihr weit genug herausgezoomt, dann seht ihr die Insel auf der linken Seite der Karte:

Kalthafen befindet sich in einer anderen Ebene.

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch das Addon “BeamMeUp”, das euch das Reisen in Gebieten erleichtert und genau dieses Problem der Wegschrein-Findung verhindert (via ESOUI).

Warum sollte man nach Kalthafen reisen? In Kalthafen befinden sich gleich zwei interessante Grind-Spots, um dort schnell neue Charaktere leveln zu können:

Der erste Ort trägt den Namen “Das abscheuliche Laboratorium” und befindet sich im Süden von Kalthafen

Der zweite Ort ist der “Gerichtshof der Missachtung”, der sich im Osten befindet

Obwohl Kalthafen ursprünglich mal zu Endgame-Gebieten zählte, könnt ihr durch die besondere Skallierungs-Technik von ESO dort schon mit Level 2 euren Spaß haben. MeinMMO-Autorin Larissa Then hat die Grind-Spots selbst ausprobiert und hatte Spaß dabei:

Ich dachte immer, Grinden ist doof – Aber in ESO macht das Leveln so echt Spaß

Außerdem könnt ihr euch in Kalthafen 16 Himmelsscherben sichern, über die ihr an Fertigkeitspunkte kommt. Die Leere Stadt bietet außerdem den Luxushändler, über den ihr jede Woche an spezielle Gegenstände für das Housing kommt.

Wer nicht unbedingt grinden möchte, sondern eher auf der Suche nach interessanten Quests ist, der sollte sich diese versteckten Aufgaben in Steinfälle anschauen:

ESO: Geheime Quest in Steinfälle ist super schräg! So findet ihr sie