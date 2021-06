ESO: Alle neuen Häuser in Blackwood

Das MMORPG The Elder Scrolls Online hat am 01. Juni 2021 die Erweiterung Blackwood erhalten. In dem Kapitel gibt es auch wieder ein paar neue Häuser zu erwerben. Wir von MeinMMO stellen euch die neuen Räumlichkeiten vor.

Ihr könnt seit dem Update 13 “Homestead” könnt ihr innerhalb und außerhalb Tamriels eigene Heime erwerben. Diese können euch sowohl Gold als auch Kronen kosten. Das hängt davon ab, für welches Haus ihr euch entscheidet.

Ihr könnt Häuser, die ihr im Kronenshop erwerben sowohl leer als auch möbliert kaufen. Die letztere Option ist natürlich etwas teurer.

Was genau ist Housing?

Mit Housing bezeichnet die Community das Einrichten von Heimen in ESO. Ein netter Zeitvertreib nebenher oder spaßeshalber von der ESO-Community als “das wahre Endgame” beschrieben. Denn Housing kann unfassbar teuer sein. Man denke an den Luxushändler, der jedes Wochenende in der leeren Stadt mit Preisen wuchert.

Das ultimative Kompendium zu ESO Blackwood 148 Seiten Guides für Neu- und Wiedereinsteiger, inklusive Gratis-Extra: ESO-Hauptspiel, Morrowind und 25% Rabatt auf Blackwood bei Gamesplanet. Zum Sonderheft

Aber auch für den kleineren Goldbeutel kann das Housing schon spaßig sein, wenn man etwas auf die Dekadenz und die Masse an Häusern verzichtet. Etwas tiefer in den Gold- und in den Kronenbeutel gegriffen hat der Spieler Jchysteria: Spieler zeigt prunkvolles Haus im MMORPG ESO, in das er so viel gesteckt hat.

Pilgersruh

Dieses Heim ist ein kleines Zimmer, welches sich in der 1. Etage des Kaladas-Gasthauses in Leyawiin befindet. Ihr könnt es für nur wenig Gold erwerben.

Hier einige Informationen zum Heim:

Kosten (unmöbliert): 3000 Gold

Kosten (möbliert): /

Voraussetzung: Quest (Wohnprospekt: Zimmerfrei, im Kronenshop erhältlich)

Hausart: Schlicht

Einrichtungsplätze: 30

Einrichtungsplätze (besonders): 2

Sammlungsplätze: 2

Sammlungsplätze (besonders): 2

Hausgäste: 2

Mit ESO+ verdoppelt sich die Anzahl an Einrichtungsplätzen.

Das Brückenheim

Das Brückenheim findet ihr in der Stadt Leyawiin in Dunkelforst. Es besteht aus 2 Gebäuden mit jeweils 3 Etagen und einem kleinen Außenbereich (Balkon). Von dort aus könnt ihr das Geschehen in der Stadt beobachten.

Hier einige Informationen zum Heim:

Kosten (unmöbliert): 1.050.00 Gold oder 6.200 Kronen

Kosten (möbliert): 7.800 Kronen

Voraussetzung: Die Errungenschaft “Großabenteurer/in von Dunkelforst”

Hausart: Klassisch

Einrichtungsplätze: 300

Einrichtungsplätze (besonders): 4

Sammlungsplätze: 20

Sammlungsplätze (besonders): 4

Hausgäste: 6

Die Pantherzahnkapelle

Die Pantherzahnkapelle befindet sich an Rande der Karte, nord-östlich in Dunkelforst. Sie liegt im Gegensatz zu den beiden anderen Heimen abseits. Man erreicht sie mit einem kleinen Boot. Sie verfügt über einen großen Außenbereich, eine Kapelle, die Feste Pantherzahn und eine Untergruft unterhalb der Kapelle.

Hier einige Informationen zum Heim:

Kosten (unmöbliert): unbekannt

Kosten (möbliert): unbekannt

aktuell noch nicht erhältlich

Hausart: Ansehnlich

Einrichtungsplätze: 350

Einrichtungsplätze (besonders): 5

Sammlungsplätze: 55

Sammlungsplätze (besonders): 5

Hausgäste: 12

Ist auch für euch eines der neuen Heime interessant? Schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen Stunden an Zeit damit zu verbringen die leeren Räume des Brückenheims oder der Pantherzahnkapelle zu füllen? Oder reicht euch das Zimmer Pilgersruh?

In diesem Artikel möchten wir euch einen weiteren kreativen Kopf vorstellen, der auch gerne mal stundenlang das Einrichten von Heimen zu einer Kunst macht: Spielerin erklärt, warum sie 2 Wochen in ein Haus im MMORPG ESO steckt.